কিশোরের নতুন গানের চমক কুমার বিশ্বজিৎ

সংগীত
দুই বছর আগে কানাডায় মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের একমাত্র ছেলে নিবিড়। এখনো সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন নিবিড়। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে বেশির ভাগ সময় কানাডায় অবস্থান করছেন কুমার বিশ্বজিৎ, থাকছেন ছেলের পাশে। তবে গান ছাড়েননি তিনি। সুযোগ পেলে কনসার্টে অংশ নিচ্ছেন। এবার কিশোর দাসের নতুন গানের সুর ও সংগীতায়োজন করলেন কুমার বিশ্বজিৎ।
‘কান্দে রে ভাই কান্দে’ শিরোনামের গানটি লিখেছেন লিটন অধিকারী রিন্টু। সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন কুমার বিশ্বজিৎ। শুধু তা-ই নয়, চমক হিসেবে গানের ভিডিওর শেষ ভাগে দেখা গেছে কুমার বিশ্বজিৎকে। কিশোরের সঙ্গে গেয়েছেন গানের কয়েকটি লাইন।
কিশোর দাস ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে কান্দে রে ভাই কান্দে গানটি। ভিডিও বানিয়েছেন আরাফাত সেতু। নতুন এই গান শেয়ার করে ফেসবুকে কিশোর দাস লেখেন, ‘কুমার বিশ্বজিৎ স্যার আমার যেকোনো কাজের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থাকেন। মানুষ হিসেবে যেহেতু দুজনই গানপাগল, তাই আমার গানেও তাঁর পরামর্শ বা ভালোমন্দ বিষয়গুলো পাই সর্বদাই।’
কিশোর আরও লেখেন, ‘কান্দে রে ভাই কান্দে গানটি লিটন অধিকারী রিন্টু কাকু লিখে দেওয়ার পর কুমার বিশ্বজিৎ স্যার লিরিক দেখে সুর ও সংগীত করে দেওয়ার দায়িত্বটি নেন। এটা আমার অনেক অনেক বড় পাওয়া। শুধু তা-ই নয়, অডিও এবং ভিডিওতে একটা চমকও রাখেন। আশা করি গানটি সবার ভালো লাগবে।’