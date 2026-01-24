দুই সিনেমার পর নতুন ওয়েব ফিল্মে অপু বিশ্বাস

প্রায় তিন বছরের বিরতির পর গত বছরের শেষ দিকে সিনেমার শুটিংয়ে ফেরেন অপু বিশ্বাস। এবার তিনি যুক্ত হলেন ওয়েব কনটেন্টে। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী নাম লেখালেন কামরুজ্জামান রোমানের ‘শিকার’ নামের ওয়েব ফিল্মে। এর আগেও ‘ছায়াবাজি’ নামের একটি ওয়েব ফিল্মে অভিনয় করেছিলেন অপু, সৈয়দ শাকিল পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল ২০২৩ সালে।
পরিচালক কামরুজ্জামান রোমান আজকের পত্রিকাকে জানান, সীমান্তবর্তী এলাকার গল্প নিয়ে তৈরি হবে থ্রিলার ঘরানার এই ওয়েব ফিল্ম। তাতে অপু বিশ্বাসকে দেখা যাবে গ্ল্যামারাস একটি চরিত্রে। পরিচালক বলেন, ‘গল্পই এই সিনেমার মূল আকর্ষণ। ইতিমধ্যে কলাকুশলীরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। আশা করছি দর্শকদের ভালো একটি কাজ উপহার দিতে পারব।’
শিকার ওয়েব ফিল্মে অপু বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা যাবে ছোট পর্দার অভিনেতা পলাশকে। নির্মাতা জানান, নাটকে পলাশের অভিনয় দেখে এই সিনেমায় তাঁকে যুক্ত করা হয়েছে। শিকার ওয়েব ফিল্মের গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আবদুল্লাহ জহির বাবু। অভিনয়ে আরও আছেন রাশেদ মামুন অপু, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু প্রমুখ।
নির্মাতা জানান, শিকার ওয়েব ফিল্মের বেশির ভাগ শুটিং হবে নেপালে। আগামী মার্চের শুরুর দিকে নেপালের উদ্দেশে রওনা দেবে শিকার টিম। সব ঠিক থাকলে দেশের একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে শিকার। শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের নাম ও সিনেমাটি মুক্তির তারিখ।
সাম্প্রতিক সময়ে অপু বিশ্বাস আরও দুই সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন। একটি কামরুল হাসান ফুয়াদের ‘দুর্বার’, অন্যটি বন্ধন বিশ্বাসের ‘সিক্রেট’। ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে দুর্বার সিনেমায় অপুর লুক। পোস্টারে দেখা গেছে, রক্তমাখা চেহারায় তিনি। ঠোঁটে আঙুল চেপে কাউকে চুপ থাকার ইশারা করছেন। সিনেমাটি নির্মিত হচ্ছে থ্রিলার ও হত্যা রহস্যের গল্পে।
দুর্বার সিনেমায় অপু বিশ্বাসের নায়ক আবদুন নূর সজল। এটি এই জুটির প্রথম কাজ। এতে আরও অভিনয় করছেন জান্নাতুল নূর, সানজু জনসহ অনেকে। সিনেমার গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আবদুল্লাহ জহির বাবু। দুর্বার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে রোজার ঈদে।