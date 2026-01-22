নাম বদলে ইউটিউবে মিথিলার সিনেমা

সার্কাসকন্যা তারা ও হোসেন মাঝির গল্প নিয়ে অরুণ চৌধুরী বানিয়েছেন ‘জলে জ্বলে তারা’। সরকারি অনুদানে নির্মিত সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। এবার সেটি মুক্তি পেল ইউটিউবে। তবে বদলে গেছে নাম। টেন স্টুডিওস নামের ইউটিউব চ্যানেলে ‘তারার সার্কাস’ নামে দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি।
জলে জ্বলে তারা ইউটিউবে মুক্তি পেয়েছে প্রায় তিন মাস আগে। তবে বিষয়টি ছিল অনেকের অজানা। অবশেষে ফেসবুকে জলে জ্বলে তারা সিনেমার ইউটিউবে মুক্তির বিষয়টি জানিয়েছেন অরুণ চৌধুরী। নাম পরিবর্তনের বিষয়ে নির্মাতা জানান, ডিস্ট্রিবিউটরের ইচ্ছার কারণে ইউটিউবে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।
জলে জ্বলে তারা সিনেমায় সার্কাসকন্যা চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিথিলা। তাঁর অভিনীত চরিত্রের নাম তারা। নদীর পাড়ে যার বাস, ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বেড়ায় নানা ধরনের সার্কাস। আজকের পত্রিকাকে মিথিলা জানিয়েছিলেন, চরিত্রটি ধারণ করতে চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল।
এই সিনেমায় মিথিলার বিপরীতে হোসেন মাঝির চরিত্রে অভিনয় করেছেন এফ এস নাঈম। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, আজাদ আবুল কালাম, মোস্তাফিজ নূর ইমরান, মনিরা মিঠু প্রমুখ।