শাকিবের সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানালেন জ্যোতির্ময়ী

গত নভেম্বরে খবর ছড়িয়েছিল, আবু হায়াত মাহমুদের ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম’ সিনেমায় শাকিব খানের নায়িকা হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। তবে এমন খবরের কোনো নিশ্চয়তা দেননি নির্মাতা। শুধু জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের পাশাপাশি এই সিনেমায় দেখা যাবে ভারতের একজন নায়িকাকে। অবশেষে প্রিন্সে অভিনয়ের কথা নিজেই জানালেন জ্যোতির্ময়ী। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারকে এই অভিনেত্রী জানালেন, ইতিমধ্যে শ্রীলঙ্কায় পাঁচ দিন প্রিন্সের শুটিং করেছেন তিনি।
কথা ছিল ডিসেম্বরে ভারতে শুরু হবে প্রিন্সের শুটিং। তবে নির্ধারিত শিডিউলে ক্যামেরা ওপেন হয়নি। কারণ ভারতে শুটিংয়ের জন্য শিল্পী-কলাকুশলীদের ভিসা পাওয়া যায়নি। ফলে রোজার ঈদে প্রিন্স সিনেমার মুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় শুটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস। সেখানেই পাঁচ দিন ধরে শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু।
শুটিং সেটে সবার অনেক সহযোগিতা পাচ্ছেন বলে জানান জ্যোতির্ময়ী। ঈদের আর বেশি বাকি নেই, তাই বেশ চাপ নিয়েই শুটিং করতে হচ্ছে। তবু উপভোগ করছেন এই নায়িকা। জ্যোতির্ময়ী বলেন, ‘আমাদের কাজ তো ঘড়ি ধরে হয় না। প্রয়োজন পড়লে আমরা রাত জেগেও শুটিং করছি। কাজটা দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রত্যেকের মাথায় এই চিন্তা ঘুরছে। সবাই খুব সহযোগিতা করছেন। উচ্চারণ যাতে সঠিক বলতে পারি, ধরিয়ে দিচ্ছেন। আমি যে নতুন, সেটা মোটেও বুঝতে দিচ্ছেন না।’
টিভি সিরিয়াল দিয়ে অভিনয় শুরু জ্যোতির্ময়ীর। ‘প্রজাপ্রতি ২’ দিয়ে টালিউডে অভিষেক হয় তাঁর। প্রথম সিনেমাতেই নায়ক হিসেবে পেয়েছেন দেবকে, আর দ্বিতীয় সিনেমায় শাকিব খানকে। সে হিসেবে চলচ্চিত্রে তাঁর শুরুটা ভালোই হয়েছে বলতে হবে। শাকিবের সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা কেমন হচ্ছে জ্যোতির্ময়ীর? নায়িকা জানান, শাকিব ও দেব—দুজন দুই ইন্ডাস্ট্রির হলেও কাজের ক্ষেত্রে দারুণ মিল রয়েছে তাঁদের মধ্যে। জ্যোতির্ময়ী বলেন, ‘দেব আর শাকিব খান আলাদা মানুষ। কিন্তু সহ-অভিনেতার সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে কোথাও যেন এক। দুজনেই প্রচণ্ড সহযোগিতা করেন। তাঁরা যে এত জনপ্রিয়, শুটিংয়ের সময় সেটা বুঝতেই দেন না।’
নব্বইয়ের দশকের গল্পে নির্মিত হচ্ছে প্রিন্স। এতে শাকিব খানকে দেখা যাবে গ্যাংস্টার রূপে। জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু ছাড়াও এ সিনেমার আরেক নায়িকা তাসনিয়া ফারিণ। বিভিন্ন চরিত্রে আরও আছেন নাসির উদ্দিন খান, এজাজুল ইসলাম, ইন্তেখাব দিনার প্রমুখ।