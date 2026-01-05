দৃশ্যের খোঁজে শ্রীলঙ্কায় সিয়াম-সুস্মিতা

গত বছর ‘জংলি’র পর এবার রোজার ঈদ উপলক্ষেও নতুন সিনেমা নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন সিয়াম আহমেদ। ‘রাক্ষস’ নামের সিনেমাটি বানাচ্ছেন ‘বরবাদ’খ্যাত পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয়। গত মাসে দেশে শুরু হয় শুটিং। সিয়ামের ফার্স্ট লুক প্রকাশ্যে এসেছে। এসেছে অ্যানাউন্সমেন্ট টিজার। নায়িকার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে রাক্ষস টিম।
দেশের লোকেশনে শুটিং শেষের পর দৃশ্যের খোঁজে রাক্ষস টিম এবার পাড়ি দিল শ্রীলঙ্কায়। নির্মাতা জানিয়েছেন, গতকাল ৪ জানুয়ারি রাতে তাঁরা শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে রওনা হন। সেখানে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলবে গুরুত্বপূর্ণ অংশের শুটিং। বিদেশের কাজ শেষ করে ইউনিট ঢাকায় ফিরে বাকি অংশের শুটিং করবে। তারপর পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ শেষে ঈদে মুক্তির জন্য প্রস্তুত হবে রাক্ষস সিনেমা।
এ সিনেমায় সিয়ামের নায়িকা পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। তিনি এখন আছেন ভারতে, সেখান থেকেই কয়েক দিনের মধ্যে শ্রীলঙ্কায় টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন। ২০২১ সালে ‘প্রেম টেম’ দিয়ে টালিউডে অভিষেক হয় সুস্মিতার। এরপর কাজ করেছেন ‘চেঙ্গিজ’, ‘মানুষ’সহ একাধিক সিনেমায়। রাক্ষস দিয়ে ঢাকাই সিনেমায় অভিষেক হচ্ছে তাঁর।
গত মাসে ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে যোগ দিয়ে সুস্মিতা জানান, রাক্ষসের গল্পের কারণেই এ সিনেমায় অভিনয় করতে উৎসাহী হয়েছেন তিনি। সুস্মিতা বলেন, ‘নির্মাতার কাছ থেকে গল্পটি শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। গল্পের জন্যই এ সিনেমায় যুক্ত হওয়া। কারণ এই গল্পে নায়িকার অনেক কিছু করার আছে। চরিত্রটি পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে নিজের ২০০ ভাগ দিয়ে চেষ্টা করব। ভালো একটি টিমের সঙ্গে প্রথমবার বাংলাদেশি সিনেমায় অভিনয় করতে চলেছি, এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া।’
বরবাদ সিনেমার মতো রাক্ষসেও ভরপুর অ্যাকশন, ভায়োলেন্স দেখাবেন নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয়। নির্মাতা জানালেন, এ সিনেমায় একটি প্রেমের গল্প আছে, যে প্রেমের কারণে সিয়াম অভিনীত চরিত্রটি রাক্ষস হয়ে ওঠে। এতে আরও অভিনয় করছেন বাপ্পারাজ, আলীরাজ প্রমুখ। সিনেমাটি নির্মিত হচ্ছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশনের ব্যানারে।