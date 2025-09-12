হোম > বিনোদন > সিনেমা

এ সপ্তাহের সিনেমা

ছয় বছর পর মুক্তি পেল ‘নন্দিনী’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘নন্দিনী’ সিনেমার দৃশ্যে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও নাজিরা মৌ। ছবি: সংগৃহীত

ঈদে দেশে নতুন সিনেমা মুক্তির হিড়িক দেখা গেলেও বছরের অন্য সময়ে থাকে ভাটা। পুরোনো সিনেমা দিয়েই হল চালু রাখতে হয় হলমালিকদের। তবে এ মাসে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে দুটি সিনেমা। এ সপ্তাহেও আলোর মুখ দেখছে নতুন সিনেমা। আজ দেশের ২৬টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে সোয়াইবুর রহমান রাসেলের ‘নন্দিনী’।

২০১৯ সালের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল নন্দিনী সিনেমার শুটিং। প্রথম লটের কাজ শেষ করার পর শুরু হয় করোনা মহামারি। থেমে যায় শুটিং। এরপর প্রযোজক অসুস্থ হয়ে পড়লে সিনেমার বাকি দৃশ্যের শুটিং করতে আরও দেরি হয়ে যায়। ২০২৩ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য তৎকালীন সেন্সর বোর্ড থেকে মুক্তির অনুমতি পায় সিনেমাটি। তবে আটকে ছিল মুক্তি। অবশেষে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ছয় বছর পর আজ মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।

পরিতোষ বাড়ৈর ‘নরক নন্দিনী’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে নন্দিনী। সিনেমার প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও ঢাকার নাজিরা মৌ। নিয়তির যুদ্ধে হার না-মানা এক সংগ্রামী নারীর গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে নন্দিনীর কাহিনি। সেই নারীর চরিত্রে দেখা যাবে নাজিরা মৌকে। আর ইন্দ্রনীল অভিনয় করেছেন সাংবাদিকের চরিত্রে। আরও আছেন ফজলুর রহমান বাবু, সাঈদ বাবু, ইরেশ যাকের, মুনিরা ইউসুফ মেমী, জয়শ্রী কর জয়া, ইলোরা গহর প্রমুখ। নয়নতারা লিমিটেডের ব্যানারে নন্দিনী প্রযোজনা করেছেন মো. ইমাম হাসান।

