পোশাক শিল্পে কাঁচামাল আমদানি বেড়েছে ১০ শতাংশ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের (আরএমজি) কাঁচামাল আমদানি প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ৩০ জুন শেষ হওয়া অর্থবছরে এ খাতে কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলার, আগের অর্থবছরের (এফওয়াই২৪) এ আমদানি ছিল ১৬ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার। গতবছর আমদানিকৃত কাঁচামালের মধ্যে ছিল তুলা, সুতা, স্ট্যাপল ফাইবার, টেক্সটাইল ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী।
২০২৪-২৫ অর্থবছরে অর্থনীতিতে সর্বাধিক রপ্তানি আয় আনা তৈরি পোশাক খাত আয় করেছে ৩৯ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুসারে, এটি বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশেরও বেশি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার।
কাঁচামালের মধ্যে তুলা আমদানিতে কিছুটা পতন লক্ষ্য করা গেছে। এ খাতে আমদানি ৪ দশমিক ৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। তবে সুতা আমদানি ১২ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলারে। স্ট্যাপল ফাইবার আমদানি ১০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার। টেক্সটাইল ও সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর আমদানিও ১৬ শতাংশ বেড়েছে। ২৪-২৫ অর্থবছরে আমদানি হয়েছে ৮ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন ডলারের, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৭ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলার।
এ ছাড়া রং ও ট্যানিং সামগ্রীর আমদানি বেড়েছে ৫ দশমিক ২ শতাংশ। এ খাতে আমদানির পরিমাণ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৭৭ মিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৮৩৩ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার।
অন্যদিকে, মূলধনী পণ্য আমদানি কমেছে। মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি এ সময় ১৯ দশমিক ১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলারে। একই সঙ্গে অন্যান্য মূলধনী পণ্য আমদানি ৫ দশমিক ৯ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে।
অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে পোশাক শিল্পের উৎপাদন ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমে যাওয়া বিনিয়োগে দুর্বল প্রবণতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।