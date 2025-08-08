সিলেটের ক্বীন ব্রিজ এলাকায় ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

সিলেট নগরীর ক্বীন ব্রীজ এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ছুরিকাঘাতে ডালিম আহমেদ (৩৫) নামে এক যুবককে খুন করা হয়েছে।
ডালিম ময়মনসিংহ জেলার মেরেঙ্গা গ্রামের লোকমান মিয়ার ছেলে।
সিলেট মহানগর পুলিশের কোতয়ালী থানার ডিউটি অফিসার পিএসআই খালেদ জানান, ওই এলাকায় বসে দুজন বন্ধু আড্ডা দিচ্ছিল। একপর্যায়ে একজনের হাতে অন্যজন ছুরিকাহত হন। পরে তাকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। খবর পেয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। কি কারণে এ ঘটনা ঘটেছে এটা জানা না গেলেও একটি সূত্র জানায়, ছিনতাইকে কেন্দ্র করে এ খুনের ঘটনা ঘটতে পারে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া অফিসার) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, সম্ভবত ছিনতাইকারীদের মধ্যে বিরোধের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। এর সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।