মাধবপুর সীমান্তে ভারতীয় রুপি-পণ্যসহ আটক ১

হবিগঞ্জের মাধবপুরে ভারতীয় পণ্যসহ প্রবাল বণিক (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ রোববার (১০ আগস্ট) সকালে সরাইল ব্যাটালিয়নের (২৫ বিজিবি) ধর্মঘর বিওপির একটি টহল দল উপজেলার ধর্মঘর ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী দেবনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে।
আটক প্রবাল বণিক হবিগঞ্জ পৌরসভার বগলাবাজার এলাকার মৃত হরিদাস বণিকের ছেলে।
আটক ব্যক্তির কাছ থেকে ২৪০০ ভারতীয় রুপি, ১টি কষ্টিপাথর, ১৪৫টি আংটির পাথর এবং একটি ছোট ওয়েট মেশিন জব্দ করা হয়। এসব অর্থ ও পণ্যের আনুমানিক বাজারমূল্য ৫ লাখ ৬৬ হাজার ৬০ টাকা। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে দেবনগর গ্রামের দালাল মো. মোক্তার মিয়া (৩৫) পালিয়ে যান।
সরাইল ব্যাটালিয়নের (২৫ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাব্বার আহমেদ জানান, ধৃত আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধবপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।