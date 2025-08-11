পুলিশ ফাঁড়িতে নির্যাতনে মৃত্যু: জামিন পেলেন এসআই আকবর

সিলেটে রায়হান উদ্দিন হত্যা মামলার প্রধান আসামি বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির তৎকালীন ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আকবর হোসেন ভূঁইয়া জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। হাইকোর্ট থেকে জামিনের আদেশ পেয়ে গতকাল রোববার (১০ আগস্ট) সন্ধ্যার পর সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে মুক্তি পান এসআই আকবর।
সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এর জ্যেষ্ঠ জেল সুপার প্রশান্ত কুমার বণিক সোমবার বেলা দেড়টায় আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ‘উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালত হয়ে জামিনের কাগজ রোববার আমাদের কাছে পৌঁছায়। পরে সবকিছু যাচাই-বাছাই করে আনুষ্ঠানিকতা শেষে সন্ধ্যার পরপরই আকবরকে মুক্তি দেওয়া হয়।’
নিহত রায়হানের মা সালমা বেগম বলেন, ‘হারুন ও টিটু জামিন পেয়েছে। তারা যেন বিচার শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত দেশের বাইরে যেতে না পারে। আকবর আর আশিকে এলাহী যেন জামিন না পায়। এত বড় ঘটনার সবকিছুর প্রমাণ থাকার পরও কীভাবে জামিন পায়? এতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি কোর্টে যাচ্ছি আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলতে।’
২০২০ সালের ১০ অক্টোবর গভীর রাতে সিলেট নগরের বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে তুলে নিয়ে রায়হান উদ্দিনকে নির্যাতন করা হয়। পরদিন সকালে গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।