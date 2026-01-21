হোম > সারা দেশ > সিলেট

শ্বশুরবাড়ি যাবেন তারেক রহমান, রান্না হচ্ছে চল্লিশ হাঁড়ি আখনি

বাসস, ঢাকা  

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিলেট আগমন উপলক্ষে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলাম ইউনিয়নের বিরাইমপুর গ্রামে চলছে নানা আয়োজন। ছবি : বাসস

দীর্ঘ ২১ বছর পর বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান সিলেটে আসছেন আজ বুধবার। তাঁর আগমন উপলক্ষে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলাম ইউনিয়নের বিরাইমপুর গ্রামে চলছে নানা আয়োজন। রান্না করা হচ্ছে ৪০ হাঁড়ি আখনি।

বিএনপি সূত্র জানিয়েছে, রাতে সপরিবারে বিমানযোগে সিলেটে পৌঁছে প্রথমে হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করবেন তারেক রহমান। এরপর স্ত্রী জুবাইদা রহমানের পৈতৃকবাড়ি বিরাইমপুর গ্রামে যাবেন তিনি। সেখানে মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও কেক কাটার আয়োজন রয়েছে। 

এই সফরকে কেন্দ্র করে তারেক রহমানের শ্বশুরবাড়ি এলাকায় আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। চলছে সাজসজ্জা ও আলোবাতি প্রজ্জালনের প্রস্তুতি। জিয়া ফাউন্ডেশন ইউরোপের সমন্বয়ক ও সিলাম এলাকার বাসিন্দা শরীফুল ইসলাম স্বপন জানান, বহু বছর পর তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও শিরনি বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। 

শরীফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা সবাই আনন্দিত। এই উপলক্ষে ৪০ হাঁড়ি আখনি রান্না করা হচ্ছে। দোয়ার পর প্রায় ১২ হাজার মানুষের মধ্যে শিরনি বিতরণ করা হবে।’

জুবাইদা রহমানের চাচাতো ভাই জাহাঙ্গীর আলী খান বলেন, ‘খুব অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত হওয়ায় চাইলেও অনেক কিছু করা সম্ভব হয়নি। তারপরও শতাধিক মানুষ পৈতৃকবাড়ির মেরামত ও চার দিন ধরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে যুক্ত ছিলেন, যেন তিনি এসে একটি আন্তরিক ও সুন্দর পরিবেশ পান।’

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, ‘দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলাম ইউনিয়নের বিরাইমপুর গ্রামে অবস্থিত ওই বাড়িতে এক থেকে দেড় ঘণ্টা অবস্থান করবেন তারেক রহমান। এর আগে ২০০৪ সালে তিনি সেখানে প্রথমবারের মতো যান। প্রায় ২১ বছর পর আবারও তাঁর সফর ঘিরে এলাকাজুড়ে আলাদা এক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।’

জামাতার আগমন উপলক্ষে পারিবারিক পরিসরে আপ্যায়ন, দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন রাখা হয়েছে। বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও পরিবারের প্রয়াত সদস্যদের স্মরণেও বিশেষ দোয়ার ব্যবস্থা থাকবে। 

তারেক রহমান ও জুবাইদা রহমানের বিয়ে হয় ১৯৯৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। জুবাইদা রহমানের বাবা মরহুম রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান নৌবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্বেও ছিলেন।

শ্বশুরবাড়িতে তারেক রহমানের আগের সফরের কথা স্মরণ করে জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন গুম হওয়া বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলী। দীর্ঘদিন পর আবার সেই বাড়িতে যাওয়া দক্ষিণ সুরমার মানুষের জন্য আবেগঘন একটি ঘটনা। তাঁরা সিলেটের মেয়ের জামাইকে একনজর দেখতে মুখিয়ে আছেন।

এদিকে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় গ্র্যান্ড সিলেট হোটেলে অরাজনৈতিক তরুণদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন তারেক রহমান। পরে বেলা ১১টায় নগরের চৌহাট্টাস্থ সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা করবেন তিনি। 

সিলেটের কর্মসূচি শেষ করে তিনি সড়কপথে ঢাকায় ফিরবেন। পথে মৌলভীবাজারের শেরপুর ও হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে পৃথক দুটি জনসভায় অংশ নেবেন তিনি। এসব সভায় সংশ্লিষ্ট সিলেট বিভাগের চার জেলার ১৯ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।

সম্পর্কিত

জাতীয় নির্বাচনের আগে শাকসু না হলে শাবিতে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা

শাকসু নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুধবার

প্রশাসনের অভিযানে ১০ নৌকা কেটে ধ্বংস

শাকসু নির্বাচনের দাবিতে শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা

শাকসু নির্বাচনের দাবিতে ফের বিক্ষোভে শিক্ষার্থীরা

১৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পরে মুক্ত শাবি ভিসি, প্রোভিসি

হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের রায়ের পরদিনই শাকসু নির্বাচন, সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত

অবরুদ্ধ শাবিপ্রবির ভিসি ও প্রো-ভিসি, পদত্যাগ দাবি

শাকসু নির্বাচনের দাবিতে আজ রাত ৯টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আলটিমেটাম

রিটকারী ভিপি প্রার্থী মমিনুর রশিদ শুভকে শাবিতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা