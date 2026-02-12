সিলেট-৩ আসনে মালিকের বাজিমাত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-৩ আসনে যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. আবদুল মালিক বিজয়ী হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে সিলেট-৩ আসনের প্রকাশিত বেসরকারি ফলাফল থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, মো. আবদুল মালিক মোট ১৫১টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩৩টিতেই অন্যদের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। আর জামায়াত জোটের প্রার্থী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুসলেহ উদ্দিন রাজু ১৮টি ভোটকেন্দ্রে এগিয়ে ছিলেন।
ধানের শীষ প্রতীকে আবদুল মালিক ১ লাখ ১৫ হাজার ৩৪৫ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। আর রাজু রিকশা প্রতীকে ৭২ হাজার ৪০৯টি ভোট পেয়েছেন। তাঁদের ভোটের ব্যবধান ৪২ হাজার ৯৩৬টি।