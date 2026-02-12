হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

উবায়দুল্লাহ ফারুক। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) আসনে প্রাপ্ত ফলাফলে ১১ দলের দেয়াল ঘড়ি প্রতীকের প্রার্থী ও খেলাফত মজলিস নেতা মুফতি আবুল হাসান বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খেজুরগাছ প্রতীকের বিএনপি জোটের প্রার্থী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক।

সূত্রে জানা গেছে, জকিগঞ্জ উপজেলার সব কটি কেন্দ্রের ফলাফলে দেয়াল ঘড়ি প্রতীক পেয়েছে ৪৪ হাজার ১৮১ ভোট। একই উপজেলায় খেজুরগাছ প্রতীক পেয়েছে ২০ হাজার ৬৬০ ভোট।

অন্যদিকে নিজ উপজেলা কানাইঘাটে খেজুরগাছ প্রতীক এগিয়ে থাকলেও সামগ্রিক ফলে পিছিয়ে পড়েন উবায়দুল্লাহ ফারুক। কানাইঘাটে তিনি পেয়েছেন ৪৮ হাজার ৯২৪ ভোট। সেখানে দেয়াল ঘড়ি প্রতীক পেয়েছে ৩১ হাজার ৬৩৩ ভোট।

দুই উপজেলার মোট ফলাফলে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মুফতি আবুল হাসান দেয়াল ঘড়ি প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭৫ হাজার ৮১৪ ভোট। খেজুরগাছ প্রতীক নিয়ে জমিয়ত সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৫৮৪ ভোট। এতে ৬ হাজার ২৩০ ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করেন জমিয়ত সভাপতি।

