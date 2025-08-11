হোম > সারা দেশ > সিলেট

ফেসবুকে ঘোষণা দিয়ে রাজনীতি ছাড়লেন কৃষক লীগ নেতা

মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি

রুহুল আমিন তালুকদার। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার কৃষক লীগের আহ্বায়ক মো. রুহুল আমিন তালুকদার রব রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এ ঘোষণা দেন তিনি।

ফেসবুক পোস্টে রুহুল আমিন জানান, দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বর্তমানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করেছেন।

তিনি বলেন, ‘আমার স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিজনের কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে আমি কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করব না এবং কৃষক লীগের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকবে না।’

