বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে আহত ১৫

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের বাহুবলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে বাসের ১৪ জন যাত্রী ও ট্রাকচালকের সহকারী (হেলপার) আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোর ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, উপজেলার আদিত্যপুরের কাছাকাছি এলাকায় ঢাকাগামী পাথরবোঝাই একটি ট্রাক ও সিলেটগামী একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় বাসটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে বাসের যাত্রীসহ প্রায় ১৫ জন আহত হন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বাহুবল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও বাস হাইওয়ে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

