সিলেটে জয়শূন্য জামায়াত, ১৯ আসনের ১৮টিই বিএনপির

সিলেট বিভাগের ১৯ আসনের মাত্র একটিতেও জিততে পারেনি জামায়াতে ইসলাম। তবে দলটির নেতৃত্বধীন ১১ দলীয় জোটের খেলাফতে মজলিস পয়েছে একটি আসন। আর বাকি ১৮টি আসনই জিতেছে বিএনপি।
সুনামগঞ্জ-১ কামরুজ্জামান কামরুল (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-২ নাছির উদ্দিন চৌধুরী (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-৩ মোহাম্মদ কয়ছর আহমেদ (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-৪ নূরুল ইসলাম (বিএনপি)
সুনামগঞ্জ-৫ কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন (বিএনপি)
সিলেট-১ খন্দকার আব্দুল মুক্তাদী (বিএনপি)
সিলেট-২ তাহসিনা রুশদীর লুনা (বিএনপি)
সিলেট-৩ আবদুল মালিক (বিএনপি)
সিলেট-৪ আরিফুল হক চৌধুরী (বিএনপি)
সিলেট-৫ আবুল হাসান (খেলাফত মজলিস)
সিলেট-৬ এমরান আহমদ চৌধুরী (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-১ নাসির উদ্দীন আহমেদ মিঠু (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-২ শওকতুল ইসলাম শকু (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-৩ এম নাসের রহমান (বিএনপি)
মৌলভীবাজার-৪ মুজিবুর রহমান চৌধুরী (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-১ রেজা কিবরিয়া (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-২ আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-৩ জি কে গউছ (বিএনপি)
হবিগঞ্জ-৪ সৈয়দ মো. ফয়সল (বিএনপি)