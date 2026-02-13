হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে জয়শূন্য জামায়াত, ১৯ আসনের ১৮টিই বিএনপির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সিলেট বিভাগের ১৯ আসনের মাত্র একটিতেও জিততে পারেনি জামায়াতে ইসলাম। তবে দলটির নেতৃত্বধীন ১১ দলীয় জোটের খেলাফতে মজলিস পয়েছে একটি আসন। আর বাকি ১৮টি আসনই জিতেছে বিএনপি।

সুনামগঞ্জ-১ কামরুজ্জামান কামরুল (বিএনপি)

সুনামগঞ্জ-২ নাছির উদ্দিন চৌধুরী (বিএনপি)

সুনামগঞ্জ-৩ মোহাম্মদ কয়ছর আহমেদ (বিএনপি)

সুনামগঞ্জ-৪ নূরুল ইসলাম (বিএনপি)

সুনামগঞ্জ-৫ কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন (বিএনপি)

সিলেট-১ খন্দকার আব্দুল মুক্তাদী (বিএনপি)

সিলেট-২ তাহসিনা রুশদীর লুনা (বিএনপি)

সিলেট-৩ আবদুল মালিক (বিএনপি)

সিলেট-৪ আরিফুল হক চৌধুরী (বিএনপি)

সিলেট-৫ আবুল হাসান (খেলাফত মজলিস)

সিলেট-৬ এমরান আহমদ চৌধুরী (বিএনপি)

মৌলভীবাজার-১ নাসির উদ্দীন আহমেদ মিঠু (বিএনপি)

মৌলভীবাজার-২ শওকতুল ইসলাম শকু (বিএনপি)

মৌলভীবাজার-৩ এম নাসের রহমান (বিএনপি)

মৌলভীবাজার-৪ মুজিবুর রহমান চৌধুরী (বিএনপি)

হবিগঞ্জ-১ রেজা কিবরিয়া (বিএনপি)

হবিগঞ্জ-২ আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান (বিএনপি)

হবিগঞ্জ-৩ জি কে গউছ (বিএনপি)

হবিগঞ্জ-৪ সৈয়দ মো. ফয়সল (বিএনপি)

