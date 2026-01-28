সিরাজগঞ্জ কারাগারের ১২ বন্দী দেবেন পোস্টাল ব্যালটে ভোট

সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারে থাকা বন্দীদের মধ্যে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ১২ জন। বর্তমানে কারাগারে মোট ১ হাজার ৪২ জন বন্দী থাকলেও তাঁদের মধ্যে এই ১২ জন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে ভোটের আবেদন করেছেন।
আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার এ এস এম কামরুল হুদা।
তিনি বলেন, অনেক বন্দীর জামিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণে পোস্টাল ব্যালটের জন্য আবেদন তুলনামূলক কম। আবেদনকারী ১২ জনের মধ্যে বিশেষ পরিচিত কেউ নেই।
সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মশিউর রহমান জানান, কারাবন্দীরা যে এলাকার ভোটার, তাঁরা সেই এলাকার প্রার্থীদের ভোট দেবেন। পোস্টাল ব্যালট জেলা কারাগারে পাঠানো হবে। সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ভোটার যাচাই করে ভোট গ্রহণ করবেন। ভোট শেষে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হবে।
এদিকে ছয়টি সংসদীয় আসন নিয়ে গঠিত সিরাজগঞ্জ জেলায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে অংশ নিতে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ ব্যবহার করে ইতিমধ্যে জেলার ২১ হাজার ১৭৮ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন করেছেন।