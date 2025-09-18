হোম > সারা দেশ > রংপুর

‘গুদাম ভরা’ সার, তবুও নেই

আরিফুল ইসলাম রিগান, কুড়িগ্রাম 

আমনের ভরা মৌসুমে কুড়িগ্রামের কয়েকটি স্থানে সারসংকটের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করছেন কৃষকেরা। তাঁদের অভিযোগ, ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) এবং ইউরিয়া সারের জন্য ডিলার পয়েন্ট ও খুচরা বিক্রেতাদের কাছে গিয়ে শূন্য হাতে ফিরছেন তাঁরা। এতে করে আমন খেতসহ রবিশস্যের আগাম আবাদ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অন্যদিকে কৃষি বিভাগের দাবি, জেলায় সারের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। এ বছর বন্যা না হওয়ায় দু-একটি উপজেলার নিচু অঞ্চলে এ বছর ধান এবং আগাম সবজি চাষের প্রস্তুতি চলছে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে আবাদ করছেন কৃষকেরা। ফলে সারের চাহিদা বেড়েছে।

এটা সংকট নয়, বরাদ্দের তুলনায় হঠাৎ চাহিদা বেশি হওয়ায় এমনটা ঘটেছে।

তবে বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা চাহিদা অনুযায়ী সার পাচ্ছেন না। কিছু দোকানে সার মিললেও সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যে নিতে হচ্ছে। ডিলারদের যোগসাজশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সার না পেয়ে কৃষকদের বিক্ষোভ

সারসংকটের অভিযোগ তুলে জেলার ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ী উপজেলার নদীতীরবর্তী অঞ্চলের কৃষকেরা সড়কে নেমে এসেছেন। গত রোববার ভূরুঙ্গামারীতে এবং মঙ্গলবার নাগেশ্বরী ও সদর উপজেলায় সারের দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন কৃষকেরা। কিছু এলাকায় সারের অতিরিক্ত দামেরও অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকেরা বলছেন, চলতি আমন মৌসুমে সারের সংকট দেখা দিয়েছে। মৌসুমের শুরুতে জেলাজুড়ে ডিএপি সারের সংকট থাকলেও এখন সঙ্গে যোগ হয়েছে ইউরিয়াসংকট। আমন ধানের পাশাপাশি কিছু উপজেলায় শীতকালীন আগাম সবজির চাষ শুরু হওয়ায় সারের চাহিদা বেড়েছে। বিশেষ করে নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী ও ফুলবাড়ী উপজেলায় সারসংকট নিয়ে কৃষকদের মাঝে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষকদের অভিযোগ, ডিলাররা কৃষকদের সার না দিয়ে মুনাফার লোভে খুচরা বিক্রেতাদের হাতে সার তুলে দিচ্ছেন। দিনের পর দিন ডিলার পয়েন্টে সারের জন্য ধরনা দিতে হচ্ছে। মাঝেমধ্যে কিছু সার মিললেও চাহিদা অনুযায়ী মিলছে না। সারের অভাবে দুর্বল হচ্ছে রোপা আমন, বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আগাম শীতকালীন সবজি চাষ।

ভূরুঙ্গামারীর পাইকেরছড়া ইউনিয়নের পাইকডাঙ্গা গ্রামের কৃষক মঞ্জু মিয়া বলেন, ‘আমন ধানের পাশাপাশি তিন বিঘা জমিতে বেগুন চাষ করেছি। কমপক্ষে চার বস্তা সার দরকার। কিন্তু দুই সপ্তাহ ঘুরে এক বস্তা সার পাইছি। রবিবার থাকি বাজার ঘুরে আর সার পাচ্ছি না।’

ভূরুঙ্গামারীর পাইকেরছড়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘এ এলাকার ৮৫ ভাগ মানুষ কৃষক। ভরা মৌসুমে কৃষকেরা সার পাচ্ছেন না।’ নাগেশ্বরী উপজেলার কেদার ইউনিয়নের বাহের কেদার গ্রামের কৃষক ইসমাইল হোসেন জানান, তিনি পাঁচ বিঘা জমিতে আমন চাষ করেছেন। তাঁর কমপক্ষে ৬০ কেজি সার প্রয়োজন। কিন্তু তিনি সার পাচ্ছেন না।

মঙ্গলবার সকালে নাগেশ্বরী উপজেলার কচা কাঁচাবাজারে কয়েক শ কৃষককে সারের জন্য জড়ো হতে দেখা যায়। পরে সকাল ১০টার দিকে পুলিশ পাহারায় কৃষকপ্রতি ১৫-২০ কেজি করে সার দেওয়া হয়। একই দিন সারের ‘কৃত্রিম সংকট’ সৃষ্টির প্রতিবাদে জেলা শহরের শাপলা চত্বরে মানববন্ধন করে রাষ্ট্র সংস্কার কৃষক আন্দোলন নামে একটি সংগঠন।

জানতে চাইলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুড়িগ্রামের উপপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘বন্যা না হওয়ায় এখনো অনেকে আমন রোপণ করছেন। নিচু এলাকাগুলোতে এবার চাষাবাদ হয়েছে। অনেক কৃষক আগাম শীতকালীন সবজি চাষ শুরু করেছেন। নিয়মিত চাহিদার তুলনায় এ বছর সারের চাহিদা একটু বেশি। ফলে চাপটা একসঙ্গে পড়ে গেছে। কিন্তু সংকট নেই।’

পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে এই কৃষিবিদ বলেন, ‘আমাদের এখনো সারের যে মজুত আছে, তা গত বছরের এই সময়ের চেয়ে বেশি। কিছু ব্যবসায়ী পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। আবার অনেকে সংকট ভেবে আতঙ্কে বেশি করে সার কিনে রাখার চেষ্টা করছেন। তৃতীয় পক্ষ কৃষকদের উসকে দিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করে থাকতে পারে। আমরা ডিলার পয়েন্টগুলোতে মনিটরিং করে উত্তোলন করা সারের সঙ্গে স্টক যাচাই করছি।’

কৃষকদের উদ্দেশে উপপরিচালক বলেন, ‘ধান খেতে এখন ডিএপি সার লাগার কথা নয়। ডিএপি জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়। এই সার ফসলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। আমন খেতে এই সময়ে ডিএপি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন আমন খেতে ডিএপি দিলে ফলনের চেয়ে ক্ষতি বেশি হতে পারে। রোগ ও পোকামাকড় বাড়বে। ইউরিয়া ও এমওপি দেওয়া যেতে পারে। আমরা মাঠে থেকে কৃষকদের এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি।’ কিছু জায়গায় চাহিদা বাড়ায় বাড়তি বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

