জমিতে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল নারীর মরদেহ

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে সুরাইয়া ইয়াসমীন (৫০) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে উপজেলার হলদিবাড়ি গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত পার্বতীপুর পৌরসভার সুরাইয়া পৌর শহরের মোজাফফরনগর মহল্লার হারুনুর রশিদের স্ত্রী।
পার্বতীপুর রেলওয়ে পুলিশ জানায়, আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে রেললাইনের ধারের একটি জমিতে ওই নারীকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। তাৎক্ষণিক পার্বতীপুর রেলওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। বেলা সাড়ে ১০টার দিকে নিহতের স্বজনেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বের হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেছেন।
মৃতের স্বামী হারুন জানান, একসঙ্গে ফজরের নামাজ পড়ে দোয়া-দরুদ পড়ে তিনি হাঁটতে বের হন। অনেকক্ষণ বাড়িতে না ফেরায় তিনি খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। পরে লাশের খবর পান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে পার্বতীপুর রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফখরুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের আপত্তি না থাকায় লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।