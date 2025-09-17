সাড়ে ১৩ ঘণ্টা পর চালু হলো লালমনিরহাট-ঢাকা রেল যোগাযোগ

রংপুরের পীরগাছায় পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনের ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার সাড়ে ১৩ ঘণ্টা পর লালমনিরহাট-সান্তাহার-ঢাকা রেলযোগাযোগ ফের চালু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ১টা ৫৫ মিনিটে দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার মাধ্যমে এই রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
এর আগে মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লালমনিরহাটগামী পদ্মরাগ কমিউটার ট্রেনটি পীরগাছা রেলস্টেশন এলাকায় ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়। এ সময় হতাহতের তেমন কোনো ঘটনা না ঘটলেও যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছু কিছু যাত্রী তাদের মালামাল খোয়া যাওয়ার অভিযোগ তোলেন।
এ ঘটনায় লালমনিরহাট-সান্তাহারসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ওই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আন্তনগর রংপুর এক্সপ্রেস, বুড়িমারী এক্সপ্রেস, দোলনচাঁপা এক্সপ্রেস, করতোয়া এক্সপ্রেসসহ একাধিক মেইল ও কমিউটার ট্রেন ওই রুটের বিভিন্ন স্টেশনে দীর্ঘ সময় আটকা পড়ে। এতে যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়।
দুর্ঘটনাস্থলে বিকেল পৌনে ৬টায় লালমনিরহাট থেকে আসা একটি রিলিফ ট্রেন উদ্ধার কার্যক্রম চালায়। পরে পার্বতীপুর থেকে আরও একটি রিলিফ ট্রেন উদ্ধার কার্যক্রমে যুক্ত হয়। বিকেল থেকে রেলকর্মীদের টানা প্রচেষ্টার পর রাত ১টার দিকে লাইনচ্যুত বগিগুলো অপসারণ করা হয়। পরে রেললাইন মেরামত শেষে রাত ১টা ৫৫ মিনিটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
এদিকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে লালমনিরহাট রেলওয়ে বিভাগ চার সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।
পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার জেনারুল ইসলাম জানান, রেলওয়ে কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার পর লাইনচ্যুত বগিগুলো উদ্ধার শেষে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।