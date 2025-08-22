হোম > সারা দেশ > রংপুর

রাণীশংকৈলে মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

রানীশংকৈল (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে রফিকুল ইসলাম (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাণীশংকৈল-হরিপুর সড়কের রাণীশংকৈল পৌরসভা অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রফিকুল উপজেলার জওগাঁ গ্রামের মফিজউদ্দীনের ছেলে।

জানা গেছে, রাণীশংকৈল থেকে হরিপুরের দিকে মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলন রফিকুল। পথে রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাণীশংকৈল পৌরসভা অফিসের সামনে হরিপুর থেকে ছেড়ে আসা মালবাহী ট্রাক রফিকুলের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে পড়েন। এ সময় ট্রাকের চাপায় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করলে রাস্তায় মারা যান তিনি।

দুর্ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করে রাণীশংকৈল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরশেদুল হক বলেন, ঘাতক ট্রাকটি আটকে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

কক্সবাজার থেকে পায়ুপথে ইয়াবা বহন, ঠাকুরগাঁওয়ে ৪ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

শ্বশুর-জামাই হত্যাকাণ্ড: এজাহার ঘিরে প্রশ্ন, পুলিশের ভূমিকায় পরিবারের ক্ষোভ

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ‘এয়ারপোর্ট ইমার্জেন্সি এক্সারসাইজ’ মহড়া

উলিপুরে তিস্তা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন

কলেজছাত্র সিজু হত্যার ঘটনায় ওসিসহ ১৫ জনের নামে মামলা

বন্যা-বৃষ্টির সময় বদল, বিপাকে কৃষকেরা

ঢাকা-কুড়িগ্রাম দূরত্ব কমল, সহজ হলো যোগাযোগ

ঠাকুরগাঁও জেলা: ৮ মাসে ২২০ আত্মহত্যা, নেই মানসিক চিকিৎসা

নারীদের বোরকা পরা নিয়ে যা বললেন জামায়াত নেতা হালিম

জুলাই সনদে ঐকমত্য হলে নির্বাচনের পথে এগোনো সম্ভব হবে: আসিফ মাহমুদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা