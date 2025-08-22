রাণীশংকৈলে মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে রফিকুল ইসলাম (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাণীশংকৈল-হরিপুর সড়কের রাণীশংকৈল পৌরসভা অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রফিকুল উপজেলার জওগাঁ গ্রামের মফিজউদ্দীনের ছেলে।
জানা গেছে, রাণীশংকৈল থেকে হরিপুরের দিকে মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলন রফিকুল। পথে রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাণীশংকৈল পৌরসভা অফিসের সামনে হরিপুর থেকে ছেড়ে আসা মালবাহী ট্রাক রফিকুলের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে পড়েন। এ সময় ট্রাকের চাপায় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করলে রাস্তায় মারা যান তিনি।
দুর্ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করে রাণীশংকৈল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরশেদুল হক বলেন, ঘাতক ট্রাকটি আটকে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।