হিলি স্থলবন্দরে বেড়েছে কাঁচা মরিচের আমদানি, কমেছে দাম

হিলি সংবাদদাতা

দেশের বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে বাড়ছে কাঁচা মরিচের আমদানি। তবে চাহিদা কম থাকায় বন্দরে দাম কমে গেছে। প্রকারভেদে কেজিতে ৫০ থেকে ৬০ টাকা কমে এখন মরিচ বিক্রি হচ্ছে ১১০ থেকে ১২০ টাকা দরে।

শনিবার সরেজমিনে দেখা যায়, বন্দর অভ্যন্তরে আমদানি করা মরিচ কেনাবেচায় ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা। গেল বুধবার প্রতি কেজি মরিচ বিক্রি হয়েছে ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা দরে। বৃহস্পতিবার দাম নেমে আসে ১৫০ থেকে ১৬০ টাকায়। আর শনিবার প্রথম দিনে প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ১১০ থেকে ১২০ টাকা দরে। অতিরিক্ত গরমে মরিচ দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় বিধায় দাম কমছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

হিলি স্থলবন্দরের কমিশন ব্যবসায়ী রফিক বলেন, ‘কয়েক দিন ধরে মরিচের আমদানি ভালো হচ্ছে। দাম কম হলে আমাদের সুবিধা হয়। আজ আমরা ১১০ টাকা কেজি দরে মরিচ কিনেছি।’

আমদানিকারক সাহাবুল হোসেন বলেন, ‘চাহিদার তুলনায় আমদানি বেশি হওয়ায় দাম কমে গেছে। তবে অতিরিক্ত গরমে মরিচ পচে যাচ্ছে। যে মরিচ ১৮০ টাকায় কিনেছিলাম, সেটিই এখন বাধ্য হয়ে ১১০ টাকায় বিক্রি করতে হচ্ছে। আমদানি বাড়লে দাম আরও কমে আসতে পারে।’

হিলি কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা এম আর জামান বাঁধন বলেন, হিলি স্থলবন্দরে আমদানি করা প্রতি মেট্রিক টন কাঁচা মরিচ ৫০০ ডলারে শুল্কায়ন করা হচ্ছে, যাতে প্রতি কেজি শুল্ক দিতে হচ্ছে ৩৬ টাকা ৭৮ পয়সা। আমদানি করা সব ধরনের কাঁচা পণ্য দ্রুত ছাড়করণে ব্যবসায়ীদের কাস্টমসের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

হিলি কাস্টমসের তথ্যমতে, চলতি মাসের শুরু থেকে শনিবার পর্যন্ত ভারতীয় ১৬৯ ট্রাকে ১ হাজার ৩০৮ টন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে এই বন্দর দিয়ে।

