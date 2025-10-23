হোম > সারা দেশ > রংপুর

আ.লীগ নেতাদের সঙ্গে তোলা ছবি ফেসবুকে শেয়ার, পরদিনই গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে সাবেক পিপি

রংপুর প্রতিনিধি

রংপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত-২ এর সাবেক পিপি আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন ও হত্যাচেষ্টার মামলায় সাবেক সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিনকে (৫২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মামলার এক বছর পর গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রংপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাশের এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তুহিনকে আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে।

আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন নগরীর কেরানীপাড়ার বজলার রহমানের ছেলে। তিনি রংপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত-২-এর পিপি ছিলেন। গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানের পর তাঁকে পিপি পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

তুহিন রংপুর মহানগরীর ১৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং মহানগর আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক। এ ছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের একজন সদস্য ও অর্থদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জানা গেছে, ২০১৬ সালের ২১ অক্টোবর রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি সাফিউর রহমান সফি ও সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মণ্ডলের সঙ্গে মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন। গত মঙ্গলবার সেই ছবি পুনরায় ফেসবুকে শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘২০১৬ সালে ঢাকায় তোলা ছবি।’

আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন। ছবি: সংগৃহীত

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল দিনভর রংপুরে বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করে মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন তুহিন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে রংপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাশে কেরামতিয়া মসজিদের সামনে থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় মোটরসাইকেলসহ তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

রংপুর মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অ্যাডভোকেট তুহিনের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে কোতোয়ালি থানায় দুটি এবং তাজহাট থানায় একটি মামলা রয়েছে। তিনি এজাহারভুক্ত আসামি। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

জানা গেছে, তুহিনের বিরুদ্ধে গত বছরের ১০ অক্টোবর কোতোয়ালি ও তাজহাট থানায় দুটি এবং চলতি বছরের ৯ মে কোতোয়ালি থানায় আরও একটি মামলা করা হয়। তাঁকে পিপির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর থেকে আদালতে যেতেন ও মামলা পরিচালনা করতেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি সাফিউর রহমান সফি আত্মগোপনে রয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মণ্ডল গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার সাভার থেকে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে রয়েছেন।

সম্পর্কিত

অস্ত্রের মুখে বেঁধে রেখে হিমাগারে ডাকাতি

বিরামপুরে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

সৈয়দপুর থানায় জব্দ মোটরসাইকেল বাইরে বিক্রির চেষ্টা, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

পীরগঞ্জে আরও ৯ জনের শরীরে অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ শনাক্ত

উল্টো পথে বাস, চাপা পড়ে প্রাণ গেল ইজিবাইকচালকের

বেরোবির সমাবর্তনের তারিখ পরিবর্তন দুই কারণে

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের অংশ: সারজিস

জামাতার বিরুদ্ধে শাশুড়িকে ধর্ষণের মামলা

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার

গঙ্গাচড়ায় চাঁদাবাজি ও অপপ্রচারের অভিযোগে ৩৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা