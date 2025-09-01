হোম > সারা দেশ > রংপুর

গোবিন্দগঞ্জে বাসের ধাক্কায় নারী নিহত, প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আজ সোমবার বিকেলে বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহতের ঘটনায় স্থানীয় লোকজন মহাসড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় মরিয়ম খাতুন (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

আজ সোমবার বিকেলে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পান্থাপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মরিয়ম বেগম গোবিন্দগঞ্জ পৌর এলাকার পান্থাপাড়া এলাকার আব্দুল হামিদের মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, আজ বিকেলে মরিয়ম খাতুন মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রংপুরগামী শঠিবাড়ী এক্সপ্রেস নামের একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। ঘটনার পর বাসটি নিয়ে চালক পালানোর চেষ্টা করলে চৌমাথা মোড়ে যানজটে আটকা পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পুলিশ বাসসহ চালক শফিকুল ইসলামকে (৩৫) আটক করে।

শফিকুল ইসলামের বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার হরিপুর গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মৃত আন্তাজ আলীর ছেলে।

এদিকে দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বাসটি ভাঙচুর করেন এবং মহাসড়ক আটকে রেখে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পথচারী নারীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাসসহ চালককে আটক করা হয়। মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গোবিন্দগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সৈয়দা ইয়াসমিন সুলতানা বলেন, মহাসড়ক অবরোধকারী বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ঘটনাস্থলে একটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য সড়ক বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

সম্পর্কিত

অবশেষে ভাসানী সেতুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু

চার দিন বন্ধ থাকার পর মধ্যপাড়া খনিতে ফের পাথর উত্তোলন শুরু

কুড়িগ্রামের ধরলা: কাজ শেষ হওয়ার আগেই বাঁধে ধস, আতঙ্কে মানুষ

গেজেটে নাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ঠাকুরগাঁওয়ে ‘বঞ্চিত জুলাই যোদ্ধাদের’ বিক্ষোভ

কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতি: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি-সমর্থিত ১৭ প্রার্থী জয়ী

সংঘর্ষে আহত যুবকের মৃত্যু, বিচার দাবিতে লাশ নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ

মবের হাতে বাবা নিহত, স্কুল ছেড়ে জুতা সেলাইয়ে কিশোর

বিয়ের পরদিন নববধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, স্বামী কারাগারে

সাবেক এমপি মুক্তিযোদ্ধা ইমদাদুল হক মারা গেছেন

গাইবান্ধায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা