অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রাম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে (১৩) অপহরণের পর ধর্ষণের দায়ে আনোয়ার হোসেন রুবেল (৩৩) নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুড়িগ্রাম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এই আদেশ দেন।

ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মিজানুর রহমান সরকার এবং আদালতের বেঞ্চ সহকারী এরশাদ আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রুবেল কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার মনিরচর গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে। রায় ঘোষণাকালে তিনি আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, রুবেল অষ্টম শ্রেণির স্থানীয় ওই শিক্ষার্থীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে উত্ত্যক্ত করতেন। বিষয়টি ওই শিক্ষার্থীর পরিবার রুবেলের পরিবারকে জানালে রুবেল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ২০১২ সালের ১৪ মার্চ রুবেল ওই শিক্ষার্থীকে অপহরণের পর ধর্ষণ করেন। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীর বড় ভাই বাদী হয়ে নাগেশ্বরী ধানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ ১৩ বছর বিচারকার্য চালানোর পর আজ দুপুরে আদালত রায় ঘোষণা করেন।

বেঞ্চ সহকারী এরশাদ আলী বলেন, আসামি রুবেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৯ (১) ধারায় আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৭ ধারায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

