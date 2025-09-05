হোম > সারা দেশ > রংপুর

সুন্দরগঞ্জে টাকার লোভ দেখিয়ে স্কুলছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ বলেন, বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে থানায় আছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান তিনি।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার দহবন্দ ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গতকাল রাতে ভুক্তভোগী নিজ বাড়ির একটি কক্ষে ঘুমাতে যায়। রাত ১২টার দিকে মো. সজীব মিয়া (২০) ওই কক্ষের জানালায় এসে ডাকতে থাকে ন। এ সময় ৫ হাজার টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগীকে বাইরে আসতে বলেন। পরে সজীব ভুক্তভোগীকে একটি বাঁশঝাড়ে নিয়ে যান।

সেখানে ভয়ভীতি দেখিয়ে মো. সোহেল রানা (২০), মো. নাহিদ মিয়াসহ (২৫) তিনজনে মিলে তাকে ধর্ষণ করেন। এরপর দুজন চলে যান এবং ভুক্তভোগীকে সজীব মিয়া তার বাড়িতে নেন। সেখানে দিনভর আপস-মীমাংসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে।

