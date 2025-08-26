অনূর্ধ্ব-১৫ সাবেক ফুটবলার আশিক মাদকসহ গ্রেপ্তার

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের (অনূর্ধ্ব-১৫) সাবেক খেলোয়াড় আশিকুর রহমান আশিককে (২২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে আরিফ হোসেন বাঁধন (২৩) নামের আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় পৌর শহরের পীরগঞ্জ-রাণীশংকৈল সড়কের বথপালিগাঁও এলাকায় একটি এলপিজি স্টেশনের পেছন থেকে অভিযান পরিচালনা করে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় আরমান নামের এক মাদক কারবারি পালিয়ে যান।
আশিক পৌর শহরের বথপালিগাঁও মহল্লার মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে এবং বাঁধন রঘুনাথপুর মহল্লার মকবুল হোসেনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, দেশের বাইরে ফুটবল খেলে চমকও দেখিয়েছেন আশিক। ২০১৯ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত মালদ্বীপের সঙ্গে বাংলাদেশের খেলায় ৭৫ মিনিটে আশিক মাঠে নেমে একাই ২ গোল দেন। ওই খেলায় ৯-০ গোলে বাংলাদেশ জিতে যায়। সে সময় উদীয়মান ফুটবলার হিসেবে বেশ আলোচনায় আসেন আশিক। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কারণে মাঠ ছেড়ে মাদকের জগতে ঢুকে পড়েন।
পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন মাদক কারবারি আরমান ওই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে আসছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালানো হলে তাঁর সহযোগী আশিক ও বাঁধন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১০টি ইয়াবা, একটি রামদা, একটি চাপাতি ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি তাঁদের ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।