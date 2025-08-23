হোম > সারা দেশ > রংপুর

ঠাকুরগাঁওয়ে নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণের অভিযোগ, নারীসহ গ্রেপ্তার ২

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

অভিযুক্ত হামিদুর রহমান ও ইসরাত জাহান‌। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁও সদরে ভূল্লিতে এক সন্তানের জননীকে (২০) পালাক্রমে ধর্ষণের অভিযোগে এক নারীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে ভূল্লি থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। শনিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে গ্রেপ্তার দুজনকে কারাগারে পাঠানো হয়।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার দুপুরে ভুক্তভোগী নারী ওষুধ কেনার জন্য ভূল্লি বাজারে যান। সেখানে শ্বশুরবাড়ির পরিচিত হামিদুর রহমান (৫২) ও জাহিরুল ইসলামের (৪৮) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা কৌশলে তাঁকে খোশবাজার এলাকার জিনের মসজিদে ঘুরতে নিয়ে যান। সেখান থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁকে ভূল্লি কলেজের পাশে ইসরাত জাহানের (২৩) বাড়িতে নিয়ে যান।

ইসরাতের সহযোগিতায় হামিদুর ও জাহিরুল ওই নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার পর ভুক্তভোগী বাড়ি ফিরে পরিবারকে বিষয়টি জানান। পরদিন তাঁর স্বামী কর্মস্থল কুমিল্লা থেকে এসে শুক্রবার রাতে থানায় মামলা করেন।

ভূল্লি থানার ওসি সাইফুল ইসলাম সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মামলার পরই পুলিশ অভিযুক্ত হামিদুর ও ইসরাতকে গ্রেপ্তার করেছে। আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগীকে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। বিকেলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ২২ ধারায় জবানবন্দি দেবেন।’ মামলার অপর অভিযুক্ত জাহিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

তিনবিঘা করিডর দিয়ে যাতায়াতে বিএসএফের হয়রানির অভিযোগ, জামায়াতের বিক্ষোভ

জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই হবে: আবদুল হালিম

টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক সমন্বয়ক গ্রেপ্তার

নীলফামারীতে ট্রাক্টরের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

মাওলানা ভাসানী সেতু: উদ্বোধনের পরদিনই ল্যাম্পপোস্টের তার চুরি, ঘুটঘুটে অন্ধকারে চলাচলে ঝুঁকি

রাণীশংকৈলে মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

কক্সবাজার থেকে পায়ুপথে ইয়াবা বহন, ঠাকুরগাঁওয়ে ৪ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

শ্বশুর-জামাই হত্যাকাণ্ড: এজাহার ঘিরে প্রশ্ন, পুলিশের ভূমিকায় পরিবারের ক্ষোভ

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ‘এয়ারপোর্ট ইমার্জেন্সি এক্সারসাইজ’ মহড়া

উলিপুরে তিস্তা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা