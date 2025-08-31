হোম > সারা দেশ > রংপুর

কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতি: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি-সমর্থিত ১৭ প্রার্থী জয়ী

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতি। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সহসভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ সাতটি পদ ও কার্যনির্বাহী সদস্যপদে মোট ১৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় আজ রোববার তাঁদের বিজয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট সোলায়মান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজয়ী সবাই বিএনপি-সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম-সমর্থিত প্রার্থী বলে জানা গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফোরামের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট সোলায়মান আলী বলেন, মোট ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ বাদে অন্য ৯টি পদের বিপরীতে ১৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে সহসভাপতি পদে দুজনসহ সম্পাদকীয় পদে আটজন ও কার্যনির্বাহী সদস্যপদে ৯ জন রয়েছেন। এখন শুধু সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে ১০ আগস্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে দুজন করে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সভাপতি পদে জামায়াত-সমর্থিত প্রার্থী অ্যাডভোকেট ইয়াছিন আলী ও বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আর সাধারণ সম্পাদক পদে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আবুল কাশেম ও জামায়াত-সমর্থিত প্রার্থী সরদার মো. তাজুল ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

