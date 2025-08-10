পৌরসভার সড়কে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ

পৌরসভার সড়কে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ জানালেন ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দারা। আজ রোববার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল-সংলগ্ন ঠাকুরগাঁও সরকারি এতিমখানার পাশ দিয়ে উপজেলা মডেল মসজিদ, বাহাদুরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টেক্সটাইল কলেজ ও বিএম কলেজে যাওয়ার একমাত্র সড়কে ধানের চারা রোপণ করেন তাঁরা।
স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় সড়কটিতে বড় বড় গর্ত হয়েছে। বর্ষায় পানি জমে কাদায় ঢাকা পড়ে থাকে পুরো রাস্তা। এতে চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। শিশু, বৃদ্ধ, স্কুলগামী শিক্ষার্থী—সবাই প্রতিদিন দুর্ভোগে পড়ছে। দুর্ঘটনাও ঘটছে প্রায়ই।
স্থানীয় বাসিন্দা আজিজুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিন হাজারো মানুষ এই পথে চলাচল করে। রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে দুর্ঘটনা নিত্য ঘটনা হয়ে গেছে।
বাসিন্দা শারমিন আক্তার বলেন, প্রশাসনের কাছে বহুবার আবেদন করেও কোনো কাজ শুরু হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে এই প্রতীকী প্রতিবাদ।
বাহাদুরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিজানুর রহমান বলেন, বৃষ্টির দিনে শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসা-যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়তে হয়।
স্থানীয়দের দাবি, সড়কটি সংস্কার হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে। তাঁরা জেলা প্রশাসক, সড়ক বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপ কামনা করেছেন।
এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরদার শাহীনের সঙ্গে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।