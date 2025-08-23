হোম > সারা দেশ > রংপুর

নিখোঁজের ১৪ ঘণ্টা পর ব্রিজের পাশে মিলল যুবকের লাশ

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

লাশ পাওয়ার খবর শুনে স্থানীয়রা সেখানে জড়ো হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে একটি ব্রিজের পাশ থেকে হাসিবুল (১৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে উপজেলার ৪ নম্বর পাল্টাপুর ইউনিয়নের সনকা বাজারের পূর্বে ব্রিজের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল গফুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হাসিবুল ৪ নম্বর পাল্টাপুর ইউনিয়নের সনকা ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের সোহরাব হোসেনের ছেলে।

মৃতের বড় ভাই ফেরদৌস জানান, হাসিবুল মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর মৃগী রোগ ছিল। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টা থেকে হাসিবুল নিখোঁজ হন। নিখোঁজ হওয়ার ১৪ ঘণ্টা পর শনিবার সকাল ৬টায় সনকা ব্রিজের পাশে পানিতে একটি লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা তাঁদেরকে খবর দেন।

ওসি আরও জানান, সনকা এলাকায় পানিতে একটি লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় ইউপি সদস্য। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পুকুর থেকে লাশ উদ্ধার করে। তিনি আরও জানান, পরিবারের লোকজনের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি ইউডি মামলা করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

এক লাইনে দুই ট্রেন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন হাজারো যাত্রী

আগে গঠনতন্ত্র, পরে নির্বাচন: ফরহাদ মজহার

জমিতে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল নারীর মরদেহ

সিন্ডিকেট ছাড়া কখনো হাসপাতাল চলেছে, এটা বলা যায় না: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

ঠাকুরগাঁওয়ে নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণের অভিযোগ, নারীসহ গ্রেপ্তার ২

তিনবিঘা করিডর দিয়ে যাতায়াতে বিএসএফের হয়রানির অভিযোগ, জামায়াতের বিক্ষোভ

জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই হবে: আবদুল হালিম

টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক সমন্বয়ক গ্রেপ্তার

নীলফামারীতে ট্রাক্টরের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

মাওলানা ভাসানী সেতু: উদ্বোধনের পরদিনই ল্যাম্পপোস্টের তার চুরি, ঘুটঘুটে অন্ধকারে চলাচলে ঝুঁকি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা