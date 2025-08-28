হোম > সারা দেশ > রংপুর

পুকুর থেকে চোখ-মুখ বাঁধা যুবকের লাশ উদ্ধার, বড় ভাইসহ আটক ২

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

উপজেলায় সোয়েল ইসলাম (৩২) নামের এক যুবকের চোখ-মুখ বাঁধা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার চন্দনবাড়ি ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ির পাশের বাঁশবাগানসংলগ্ন পুকুর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

সোয়েল ওই এলাকার সাবিরুল ইসলামের ছেলে। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ সোয়েলের বড় ভাই সুলতান আলী (৩৬) ও স্থানীয় বাসিন্দা সাইদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও পুলিশের তদন্ত ব্যুরোর (পিবিআই) সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাতে সোয়েলকে তাঁর বড় ভাই সুলতান আলী (৩৬) বাড়ির পাশ থেকে ডেকে নিয়ে যান। এরপর আর সোয়েল বাড়িতে ফিরে আসেননি। আজ সকালে খেতের শ্রমিকেরা কাজে যাওয়ার পথে পুকুরে ভাসমান অবস্থায় সোয়েলের লাশ দেখে থানায় খবর দেন। কাপড় দিয়ে তাঁর চোখ-মুখ বাঁধা ছিল। এ ঘটনায় পুলিশ সুলতান আলী ও স্থানীয় বাসিন্দা সাইদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

বোদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে পুলিশের একাধিক দল তদন্ত করছে। সোয়েলের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে এখনো মামলা হয়নি।

সম্পর্কিত

বিস্ফোরকের সংকটে বন্ধ মধ্যপাড়া পাথরখনি

ব্যাংকে চুরি করতে গিয়ে ‘আমাকে বাঁচান’ বলে ম্যানেজারকে ফোন

পীরগাছায় অজানা ভাইরাসে দুই শতাধিক গবাদিপশুর মৃত্যু, বিপাকে খামারিরা

সরকারি নিয়ম কি সবাই মানে? দুপুরের আগেই বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে বললেন প্রধান শিক্ষক

হুমকিতে ফসলি জমি, নদী

ভর্তির পর চিকিৎসা পেতে ১২ ঘণ্টা

দুই ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে দুই বন্ধুর পরকীয়া, মাথা ন্যাড়া করে পুলিশের হাতে সোপর্দ

গাইবান্ধায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ করে বিএনপির সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম

গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের ২ যাত্রী নিহত

ভুয়া ডিগ্রি দেখিয়ে চেম্বার খুলে চিকিৎসা, যুবকের তিন মাসের কারাদণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা