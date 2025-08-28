হোম > সারা দেশ > রংপুর

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া: ব্যাংকে লুকিয়ে থেকে রাতে ম্যানেজারকে ফোন করল ‘চোর’

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

সহিদুল হক

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর বাজারে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক শাখায় চুরির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এ ঘটনায় সহিদুল হক (২৮) নামে এক যুবককে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। গত বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আটক সহিদুল হক ভজনপুর ইউনিয়নের সারাপিগছ এলাকার শুকরু মোহাম্মদের ছেলে।

ব্যাংক ম্যানেজার নুরুজ্জামান জানান, ঘটনার আগে তাঁর কাছে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। ওই ব্যক্তি (কলকারী) নিজেকে ব্যাংকের গ্রাহক পরিচয় দিয়ে বিপদে পড়েছেন বলে সাহায্যের অনুরোধ করেন। কথোপকথনের একপর্যায়ে যুবক স্বীকার করেন যে, তিনি ব্যাংকের ভেতরে অবস্থান করছেন এবং অসৎ উদ্দেশ্যে ঢুকেছেন। যুবক পুলিশকে খবর না দেওয়ার অনুরোধও করেন। কিন্তু ম্যানেজার বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান এবং পুলিশকে খবর দেন। পরে ব্যাংকে গিয়ে দেখা যায়, চুরি করতে গিয়ে ওই লোক লোহার গ্রিল কাটার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ব্যাংকের নাইটগার্ড খাবারের জন্য নিচে নামার পর ভেতরে আলো জ্বলতে দেখে সন্দেহজনক মনে করেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ব্যাংকে প্রবেশ করে বিভিন্ন সরঞ্জামসহ যুবককে আটক করা হয়।

ভজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য তবিবর রহমান জানান, আটক যুবক বিকেলে ব্যাংকের ভেতরে লুকিয়ে ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাতে ব্যাংক খালি হওয়ায় তিনি চুরির চেষ্টা চালান। তবে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তা ব্যর্থ হয়।

তেঁতুলিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুসা মিয়া এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সম্পর্কিত

দিনাজপুরে বিনোদন পার্কে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে হামলা, ভাঙচুর

তারাগঞ্জে জামাই-শ্বশুরকে হত্যার ঘটনায় চট্টগ্রাম থেকে যুবক গ্রেপ্তার

পুকুর থেকে চোখ-মুখ বাঁধা যুবকের লাশ উদ্ধার, বড় ভাইসহ আটক ২

বিস্ফোরকের সংকটে বন্ধ মধ্যপাড়া পাথরখনি

ব্যাংকে চুরি করতে গিয়ে ‘আমাকে বাঁচান’ বলে ম্যানেজারকে ফোন

পীরগাছায় অজানা ভাইরাসে দুই শতাধিক গবাদিপশুর মৃত্যু, বিপাকে খামারিরা

সরকারি নিয়ম কি সবাই মানে? দুপুরের আগেই বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে বললেন প্রধান শিক্ষক

হুমকিতে ফসলি জমি, নদী

ভর্তির পর চিকিৎসা পেতে ১২ ঘণ্টা

দুই ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে দুই বন্ধুর পরকীয়া, মাথা ন্যাড়া করে পুলিশের হাতে সোপর্দ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা