বালিয়াডাঙ্গীতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে পুকুর থেকে দেড় বছর বয়সী শিশু আল মুনতাসিরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার দুওসুও ইউনিয়নের ছোট পলাশবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পরিবারের লোকজন জানান, খেলার সময় বাড়ির পাশে পুকুরে পড়ে ডুবে যায় মুনতাসির। স্বজনেরা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি শওকত আলী সরকার বলেন, বর্ষায় বাচ্চাদের দিকে নজর রাখা উচিত; বিশেষ করে যাদের বাড়ির আশপাশে পুকুর অথবা খাল রয়েছে।