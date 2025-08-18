হোম > সারা দেশ > রংপুর

চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে মহাসড়কে থ্রি-হুইলার চালকদের বিক্ষোভ

দিনাজপুর প্রতিনিধি

চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে দিনাজপুরে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের ১০ মাইল এলাকায় ব্যাটারিচালিত যানবাহন ও থ্রি-হুইলার চালকদের ওপর নির্যাতন, হয়রানি ও চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে দুই ঘণ্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলনে নামে থ্রি-হুইলার চালক পরিষদ।

প্রায় দুই ঘণ্টা অবরোধে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, সৈয়দপুর ও নীলফামারীর সঙ্গে দিনাজপুরের সড়কযোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এতে মহাসড়কে হাজার হাজার যানবাহন আটকা পড়ে এবং চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।

কর্মসূচিতে ১০ মাইল সিএনজিচালিত অটোরিকশামালিক সমিতির সভাপতি বাদশা বলেন, ‘দিনাজপুর শহরে যাত্রী নিয়ে গেলে বাস মালিক সমিতির লোকজন আমাদের চালকদের ওপর হামলা চালায়, চাঁদা দাবি করে। কলেজ মোড় এলাকায় অনেক সময় গাড়ি আটকে চাবি কেড়ে নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের চালকদের আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতনও করা হয়।’

সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফ বলেন, ‘বাস মালিক সমিতির প্ররোচনায় অনেক সময় ট্রাফিক পুলিশও আমাদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করে। এই অবস্থায় আমাদের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে। আমরা পরিবার চালাব কীভাবে?’

চালক আব্দুল মালেক বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। সিএনজি চালিয়ে খাই। তারপরও প্রতিদিন চাঁদা দিতে হয়। না দিলে গাড়ি নিয়ে যায়, মারধর করে। এর প্রতিকার না হলে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।’

দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বলেন, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁদের দাবির বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে দ্রুত সমাধান করা হবে। পাশাপাশি বাস মালিক সমিতির শ্রমিকেরা যেন কোনোভাবেই থ্রি-হুইলার চালকদের ওপর নির্যাতন না চালায়—সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। খবর পাওয়ামাত্রই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

