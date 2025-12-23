হোম > সারা দেশ > রংপুর

কাউনিয়ায় কিশোরীকে ধর্ষণচেষ্টা, যুবক গ্রেপ্তার

কাউনিয়া (রংপুর) প্রতিনিধি

ফরহাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের কাউনিয়ায় ১৫ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগের মামলায় ফরহাদ হোসেন (২৮) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) তাঁকে গ্রেপ্তার করে। রংপুর মেট্রোপলিটন হারাগাছ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অশোক চৌহান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার বরাত দিয়ে থানা-পুলিশ জানায়, আটক ফরহাদ হোসেন ও ভুক্তভোগী কিশোরী একই এলাকার বাসিন্দা। ২০ ডিসেম্বর রাতে বাড়ির বাইরের দরজা বন্ধ করতে ওই কিশোরী গেলে তাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন ফরহাদ। এ সময় মেয়েটি কৌশল করে বাড়িতে চলে আসে এবং পরদিন ঘটনাটি চাচিকে জানায়।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে ওই কিশোরীর বাড়ির সামনে গিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে ডাকতে থাকেন ফরহাদ। এ সময় কিশোরীর পরিবারের লোকজন ফরহাদকে আটক করে পুলিশে দেন।

রংপুর মেট্রোপলিটন হারাগাছ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অশোক চৌহান বলেন, ভুক্তভোগী কিশোরী নিজেই বাদী হয়ে ফরহাদকে আসামি করে ধর্ষণচেষ্টার মামলা করেছেন। ফরহাদকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে রংপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

বিশেষ ট্রেনের দাবিতে বিএনপি নেতা-কর্মীদের রেলপথ অবরোধ, ছেড়ে যায়নি লালমনি এক্সপ্রেস

কাউনিয়ায় মহাসড়কে ঝরল দুই কৃষকের প্রাণ

রংপুর-৩ আসনে জি এম কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

খামার থেকে গরু লুট, আন্তজেলা ডাকাত চক্রের চার সদস্য গ্রেপ্তার

গুলিবিদ্ধ হাদির মৃত্যু: গঙ্গাচড়ায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল

ওসমান হাদিকে গুলি মানে জুলাই যোদ্ধাদের ওপর হামলা: আল মামুন

গাইবান্ধায় গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে থেকে ৪ ককটেল উদ্ধার

গঙ্গাচড়ায় হাত-পা বাঁধা যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঠাকুরগাঁওয়ে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

‘মেডিকেলে চান্স না পেয়ে’ ৩৩ হাজার ভোল্ট বিদ্যুতের তারে শুয়ে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা, দাবি স্বজনদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা