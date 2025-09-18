পঞ্চগড়ে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে শিশুর বাবা বাদী হয়ে দেবীগঞ্জ থানায় মামলাটি করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ১৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে দেবীগঞ্জ পৌরসভা এলাকায় বাড়ির সামনে খেলা করছিল ভুক্তভোগী শিশু। এ সময় অভিযুক্ত কিশোর তাকে খেলনা গাড়ি ও চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পাশের একটি হলুদখেতে নিয়ে যায়। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণ করে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।
পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাকে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠান।
শিশুটির বাবা বলেন, ‘মামলা করেছি বলে স্থানীয় নেতাদের দ্বারা সমঝোতার জন্য আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কখনো সমঝোতায় যাব না। আমি বিচার চাই।’
দেবীগঞ্জ থানার ওসি সোয়েল রানা বলেন, এই ঘটনায় থানায় একটি ধর্ষণ মামলা হয়েছে। শিশুটির ডাক্তারি পরীক্ষা ও চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত কিশোর এলাকায় বখাটে হিসেবে পরিচিত। আসামি গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।