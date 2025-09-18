হোম > সারা দেশ > রংপুর

পঞ্চগড়ে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে শিশুর বাবা বাদী হয়ে দেবীগঞ্জ থানায় মামলাটি করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ১৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে দেবীগঞ্জ পৌরসভা এলাকায় বাড়ির সামনে খেলা করছিল ভুক্তভোগী শিশু। এ সময় অভিযুক্ত কিশোর তাকে খেলনা গাড়ি ও চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পাশের একটি হলুদখেতে নিয়ে যায়। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণ করে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।

পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাকে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠান।

শিশুটির বাবা বলেন, ‘মামলা করেছি বলে স্থানীয় নেতাদের দ্বারা সমঝোতার জন্য আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কখনো সমঝোতায় যাব না। আমি বিচার চাই।’

দেবীগঞ্জ থানার ওসি সোয়েল রানা বলেন, এই ঘটনায় থানায় একটি ধর্ষণ মামলা হয়েছে। শিশুটির ডাক্তারি পরীক্ষা ও চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত কিশোর এলাকায় বখাটে হিসেবে পরিচিত। আসামি গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সম্পর্কিত

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় নদীগর্ভে ৭০ মিটার বাঁধ, হুমকিতে তিস্তা সেতু

সাড়ে ১৩ ঘণ্টা পর চালু হলো লালমনিরহাট-ঢাকা রেল যোগাযোগ

৩৫ কেন্দ্রে মাতৃস্বাস্থ্য ওষুধ সরবরাহ বন্ধ ১ বছর ধরে

রংপুরে ট্রেনের ৬ বগি লাইনচ্যুত, ট্রেন চলাচল বন্ধ

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

রংপুরের পীরগাছায় অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু, আতঙ্ক

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

৫ কোটি টাকার বাঁধ: মাস না পেরোতেই ধস

ঠাকুরগাঁওয়ের রামদাড়া নদীর পুরোনো সেতু ঝুঁকিপূর্ণ, আতঙ্কে হাজারো মানুষ

নছিমন খাদে পড়ে গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা