হোম > সারা দেশ > রংপুর

দোকান থেকে ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

রংপুর প্রতিনিধি

দোকানে ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত লাশ পাওয়ার খবরে বড় দরগাহ বাজারে লোকজনের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে রবিউল ইসলাম সাদ্দাম নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বেলা ১১টায় উপজেলা বড় দরগাহ ইউনিয়নের বড় দরগাহ বাজারের সিনহা টেলিকমের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

রবিউল পীরগঞ্জ উপজেলার বড় দরগাহ ইউনিয়নের রফিকুল ইসলাম মধু প্রধানের বড় ছেলে। তিনি বড় দরগাহ বাজারের সিনহা টেলিকম দোকানটি চালাতেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ওই যুবকের নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রজু করা হয়েছে।

