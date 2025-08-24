ডিসি অফিসের কেটলি চুরি যুবকের জেল

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয় থেকে চায়ের কেটলি ও ওয়াশরুমের ফিটিংস চুরি এবং মাদক সেবনের দায়ে হৃদয় (২৫) নামের এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড (জেল) দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁকে ১০০ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) পলাশ তালুকদার জানান, গত শনিবার দুপুরে হৃদয় অফিস থেকে একটি কেটলি চুরি করে পাশের ওষুধের
দোকানে বিক্রি করে। পরে আবারও চুরির চেষ্টা করলে কর্মচারীরা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন এবং পুলিশে সোপর্দ করেন।
এরপর ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে হৃদয়কে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মো. নাঈম আশরাফ বলেন, হৃদয়ের কাছ থেকে মাদকের সরঞ্জাম উদ্ধার করে ধ্বংস করা হয়েছে। চুরি হওয়া কেটলিও উদ্ধার করা হয়েছে। তার সহযোগী জানায়, হৃদয় মাদকাসক্ত।
ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগারের কারাধ্যক্ষ শাহরিয়ার আলম চৌধুরী জানান, গ্রেপ্তারের সময় হৃদয় নিজের পরিচয় ও ঠিকানা গোপন রেখেছিল। কারাগারে ঢোকার পর সে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে। তার বাবার নাম দ্বীপ চরণ। বাড়ি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ক্যাম্পপাড়া এলাকায়।
জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, মাদকাসক্ত অবস্থায় হৃদয় দীর্ঘদিন ধরে এমন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। সম্প্রতি সার্কিট হাউসের বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়েছে। সে ঘটনায়ও তাঁর সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।