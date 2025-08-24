হোম > সারা দেশ > রংপুর

ডিসি অফিসের কেটলি চুরি যুবকের জেল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয় থেকে চায়ের কেটলি ও ওয়াশরুমের ফিটিংস চুরি এবং মাদক সেবনের দায়ে হৃদয় (২৫) নামের এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড (জেল) দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁকে ১০০ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) পলাশ তালুকদার জানান, গত শনিবার দুপুরে হৃদয় অফিস থেকে একটি কেটলি চুরি করে পাশের ওষুধের

দোকানে বিক্রি করে। পরে আবারও চুরির চেষ্টা করলে কর্মচারীরা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন এবং পুলিশে সোপর্দ করেন।

এরপর ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে হৃদয়কে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মো. নাঈম আশরাফ বলেন, হৃদয়ের কাছ থেকে মাদকের সরঞ্জাম উদ্ধার করে ধ্বংস করা হয়েছে। চুরি হওয়া কেটলিও উদ্ধার করা হয়েছে। তার সহযোগী জানায়, হৃদয় মাদকাসক্ত।

ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগারের কারাধ্যক্ষ শাহরিয়ার আলম চৌধুরী জানান, গ্রেপ্তারের সময় হৃদয় নিজের পরিচয় ও ঠিকানা গোপন রেখেছিল। কারাগারে ঢোকার পর সে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে। তার বাবার নাম দ্বীপ চরণ। বাড়ি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ক্যাম্পপাড়া এলাকায়।

জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, মাদকাসক্ত অবস্থায় হৃদয় দীর্ঘদিন ধরে এমন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। সম্প্রতি সার্কিট হাউসের বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়েছে। সে ঘটনায়ও তাঁর সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

কুড়িগ্রাম: ট্রেনে কচ্ছপগতির ২০ কিমি

হিলি স্থলবন্দরে ব্লিচিং পাউডারবোঝাই ট্রাকে আগুন

লালমনিরহাটে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, নিহত ২

ভারতে গ্রেপ্তার সহকারী পুলিশ কমিশনার আরিফুজ্জামান রংপুরের আবু সাঈদ হত্যা মামলার আসামি

ডিসি অফিসের চায়ের কেটলি চুরি, যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

সুন্দরগঞ্জে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ, অপসারণ দাবি

৬ দিন ধরে পেঁয়াজের অনুমতিপত্র দেওয়া বন্ধ, ফের দাম বাড়ছে

ঠাকুরগাঁওয়ে ৫৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১ মাস ধরে ওষুধের সংকট

হিলি স্থলবন্দরে বেড়েছে কাঁচা মরিচের আমদানি, কমেছে দাম

গজঘণ্টা স্কুল অ্যান্ড কলেজে মিলেমিশে ১৫ লাখ আত্মসাৎ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা