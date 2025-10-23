পীরগঞ্জে ট্রাক্টরের ধাক্কায় নিহত ২

রংপুরের পীরগঞ্জে ট্রাক্টরের ধাক্কায় নারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার জামতলা সড়কের সোনাকান্দর কলার হাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার গঙ্গারামপুরের দুলা মিয়ার স্ত্রী পিয়ারি বেগম (৬০) এবং গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর মহাদীপুর গ্রামের সোলাইমান (৭০)।
জানা গেছে, পিয়ারি বেগম তাঁর স্বামী দুলা মিয়ার অটোভ্যানে করে পারিবারিক প্রয়োজনে পীরগঞ্জ বাজারে আসছিলেন। পথিমধ্যে সোনাকান্দর কলার হাট নামের স্থানে এলে ইটবোঝাই একটি মাহিন্দ্রা ট্রাক্টর অটোভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে পিয়ারি বেগম নিহত হন।
গুরুতর আহত অবস্থায় অপর পথচারী সোলাইমানকে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধার করে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার পর ঘাতক ট্রাক্টরসহ চালক দ্রুত সটকে পড়েন।
পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।