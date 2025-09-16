হোম > সারা দেশ > রংপুর

৩৫ কেন্দ্রে মাতৃস্বাস্থ্য ওষুধ সরবরাহ বন্ধ ১ বছর ধরে

সাদ্দাম হোসেন, ঠাকুরগাঁও 

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের দরিদ্র কৃষক আজারুল ইসলাম। গত শনিবার স্ত্রী পান্না আক্তারের অস্ত্রোপচারের জন্য ওষুধসহ তাঁকে খরচ করতে হয়েছে প্রায় ৬ হাজার টাকা। অথচ এর আগেও একই ধরনের অপারেশনে একটি টাকাও খরচ করতে হয়নি। কারণ বিনা মূল্যের ওষুধ ও সরঞ্জাম পেতেন মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র থেকেই।

আজারুলের অসহায় কণ্ঠে ক্ষোভ, ‘আমরা তো গরিব মানুষ। আগে সবকিছু ফ্রি মিলত, এখন সব কিনতে হচ্ছে। এই টাকা জোগাড় করতে ধারদেনা করতে হয়েছে।’

এই অভিজ্ঞতা কেবল আজারুলের নয়। এক বছরের বেশি সময় ধরে ঠাকুরগাঁওয়ের ৩৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র ও মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে বিনা মূল্যের

ওষুধ ও সরঞ্জাম (ডিডিএস কিট ও নরমাল ডেলিভারি কিট) সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ।

জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের তথ্যমতে, জেলার পাঁচ উপজেলায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র এবং একটি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক আছে। এ ছাড়া জেলা পর্যায়ে একটি ১০ শয্যার মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র (এমসিডব্লিউসি) রয়েছে। প্রতিবছর এসব প্রতিষ্ঠানে মা-শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী নারীসহ প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার রোগী সেবা নিতে আসেন।

তবে সরবরাহ সংকটের কারণে বছরে মাত্র ৭০০টি ডিডিএস কিট এবং ২০০টির মতো নরমাল ডেলিভারি কিট আসত, যা চাহিদার তুলনায় অতি অল্প। আর এক বছরের বেশি সময় ধরে এ সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে।

জানতে চাইলে জগন্নাথপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রের পরিদর্শিকা ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ‘আমাদের এলাকায় অন্তত ৫০-৬০ শতাংশ রোগী গরিব ও অসহায়। প্রতিদিনই ওষুধ না পেয়ে খালি হাতে ফিরে যান সেবাগ্রহীতারা। অনেকে রাগও করেন। সর্বশেষ আমরা ওষুধ পেয়েছি গত বছরের নভেম্বর মাসে।’

জানা গেছে, সদর এমসিডব্লিউসিতে গত এক বছরে ৫১৬টি নরমাল ডেলিভারি ও ১৫৬টি অস্ত্রোপচার হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ডেলিভারির সময় রোগীদের বাইরের ফার্মেসি থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধসামগ্রী কিনতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঠাকুরগাঁও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উপপরিচালক শামসুদ্দীন মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মাঠপর্যায়ের পরিবার পরিকল্পনাসামগ্রী ও ওষুধের ঘাটতির বিষয়ে আমরা নিয়মিতই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করছি। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টালে সব তথ্য দেখা যায়। তবু সরবরাহ এখনো শুরু হয়নি।’

সম্পর্কিত

রংপুরে ট্রেনের ৬ বগি লাইনচ্যুত, ট্রেন চলাচল বন্ধ

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

রংপুরের পীরগাছায় অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু, আতঙ্ক

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

৫ কোটি টাকার বাঁধ: মাস না পেরোতেই ধস

ঠাকুরগাঁওয়ের রামদাড়া নদীর পুরোনো সেতু ঝুঁকিপূর্ণ, আতঙ্কে হাজারো মানুষ

নছিমন খাদে পড়ে গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু

বদরগঞ্জে স্ত্রী হত্যার ঘটনায় স্বামী আটক

ছাত্র সংসদ নেই ২৬বছর, তবু ফি আদায়

বাবার সঙ্গে নদীতে গোসলে নেমে লাশ হয়ে ফিরল ছেলে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা