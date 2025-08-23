হোম > সারা দেশ > রংপুর

৪ লাখ টাকার চায়না রিং জাল পুড়িয়ে ধ্বংস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার অবৈধ চায়না রিং জাল ও কারেন্ট জাল জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার অবৈধ চায়না রিং জাল ও কারেন্ট জাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ। পরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

আজ শনিবার ভোর ৫টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চলা অভিযানে প্রায় ৭০টি জাল জব্দ করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরাফাত উদ্দিন আহমেদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম ও সদর থানার ওসি সরোয়ার আলম খান।

এ বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরাফাত উদ্দিন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশীয় প্রজাতির মা মাছ ও ছোট মাছ রক্ষার জন্য এই অভিযান চালানো হচ্ছে। বুড়ির বাঁধ অভয়াশ্রম প্রায় ৯৩ হেক্টর জমিজুড়ে বিস্তৃত। প্রতিবছর এখানে দেশীয় প্রজাতির মাছ ছাড়া হয়। আশ্বিন মাসের শেষে জলকপাট খুলে দেওয়ার পর পানির স্তর নেমে গেলে এলাকাবাসীর জন্য মাছ ধরার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। জেলায় ইতিমধ্যে প্রায় ৩০টি এ ধরনের অভিযান পরিচালিত হয়েছে।’

সম্পর্কিত

সরকারি স্থাপনা দখল করে গোডাউন

নিখোঁজের ১৪ ঘণ্টা পর ব্রিজের পাশে মিলল যুবকের লাশ

এক লাইনে দুই ট্রেন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন হাজারো যাত্রী

আগে গঠনতন্ত্র, পরে নির্বাচন: ফরহাদ মজহার

জমিতে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল নারীর মরদেহ

সিন্ডিকেট ছাড়া কখনো হাসপাতাল চলেছে, এটা বলা যায় না: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

ঠাকুরগাঁওয়ে নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণের অভিযোগ, নারীসহ গ্রেপ্তার ২

তিনবিঘা করিডর দিয়ে যাতায়াতে বিএসএফের হয়রানির অভিযোগ, জামায়াতের বিক্ষোভ

জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই হবে: আবদুল হালিম

টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক সমন্বয়ক গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা