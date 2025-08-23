হোম > সারা দেশ > রংপুর

সরকারি স্থাপনা দখল করে গোডাউন

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার ভেড়ভেড়ী ইউনিয়নের পণ্ডিতপাড়া এলাকায় যাত্রীছাউনি ও টহল পুলিশের বিশ্রামঘর দখল করে গোডাউন হিসেবে ব্যবহার। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার ২ নম্বর ভেড়ভেড়ী ইউনিয়নের পণ্ডিতপাড়া এলাকায় সরকারি অর্থে নির্মিত যাত্রীছাউনি ও টহল পুলিশের বিশ্রামঘর (পুলিশ ফাঁড়ি) দখল করে গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা।

আজ শনিবার দুপুরে সরেজমিন দেখা গেছে, টহল পুলিশ, রাত্রিকালীন পাহারাদার ও স্থানীয়দের বিশ্রামের জন্য নির্মিত টিনশেড-ইটের ঘরটির ফটকে তালা দেওয়া। জানালার গ্রিল পলিথিন দিয়ে ঢেকে ভেতরে ব্যবসার মালামাল মজুত করেছেন স্থানীয় মতিয়ার রহমানের ছেলে শাকিল ও তাঁর সহযোগীরা। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, ব্যবসার আড়ালে ওই স্থাপনায় প্রতিদিনই অনলাইন জুয়া ও মাদকের আড্ডা বসে।

জানতে চাইলে অভিযুক্ত শাকিল দাবি করেন, জায়গাটি তাঁদের মালিকানাধীন। তাই তাঁরা সেটিকে গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করছেন। এ বিষয়ে ভেড়ভেড়ী ইউপি চেয়ারম্যান রিয়াজুল ইসলাম বাবুল বলেন, ‘ঘরটি সরকারি অর্থে নির্মিত। এটি দখল হয়ে গেছে, বিষয়টি আগে জানতাম না।’

খানসামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমূল হক বলেন, ‘টহল পুলিশ বা পাহারাদারের জন্য নির্মিত কোনো ঘর ব্যক্তি মালিকানাধীন হতে পারে না। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকারি স্থাপনা দখল করে গোডাউন বানানো অপরাধ। দ্রুত এটি অপসারণ এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ওসি ও ইউনিয়ন পরিষদকে বলা হয়েছে।’

