অবৈধভাবে সার বিক্রির দায়ে ডিলারকে জরিমানা, ৩৬০ বস্তা সার জব্দ

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে অবৈধভাবে রাসায়নিক সার বিক্রির সময় অভিযান চালিয়ে ৩৬০ বস্তা সার জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আইন লঙ্ঘন করে বরাদ্দের বাইরে সার কিনে খুচরা বিক্রির অপরাধে ডিলারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকাল ১০টায় উপজেলার বাইপাস মোড়ের করিম ট্রেডার্সের পাশে এই অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন। স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াত নেতা-কর্মীদের সহযোগিতায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের বিসিআইসি সার ডিলার মেসার্স অগ্রণী ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী ফারুক আহম্মেদ লালমনিরহাটের মহেন্দ্রনগর সরকারি গোডাউন থেকে একটি ট্রাকে ইউরিয়া, ডিএপি, পটাশসহ মোট ৭০০ বস্তা সার কিনে আনেন। তিনি সেই সার বাইপাস মোড়ে আনলোড করে বিভিন্ন ইউনিয়নের খুচরা বিক্রেতা বা ভ্যান গাড়ি দিয়ে বিক্রি করতে শুরু করেন।
খবর পেয়ে পৌর বিএনপির সভাপতি মোস্তফা সালাউজ্জামান ওপেল উপজেলা প্রশাসনকে বিষয়টি জানান। এরপর স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের সহায়তায় উপজেলা প্রশাসন ট্রাকটি জব্দ করে। ঘটনাস্থলেই পাটগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উত্তম কুমার দাশ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
আইন লঙ্ঘন করে বরাদ্দের বাইরে লালমনিরহাট থেকে সার কিনে এনে খুচরা বিক্রির অপরাধে ডিলার ফারুক আহম্মেদকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং ৩৬০ বস্তা সার জব্দ করেন।
পৌর বিএনপির সভাপতি মোস্তফা সালাউজ্জামান ওপেল বলেন, ‘আমরা গোপন সংবাদ পেয়েছিলাম যে, করিম ট্রেডার্সের সামনে সারের একটি ট্রাক খালাস করা হচ্ছে এবং ভ্যানে বিভিন্ন ইউনিয়নের খুচরা দোকানদারদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। খবর পেয়ে ইউএনওকে জানাই। কর্তৃপক্ষ এসে কোনো বৈধতা না পাওয়ায় ডিলারকে জরিমানা ও সার জব্দ করে। কৃষকেরা যেন ন্যায্য মূল্যে সার পান, সে ব্যাপারে প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয়েছে।’
এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উত্তম কুমার দাশ বলেন, অবৈধভাবে সার এনে মজুত ও খুচরা বিক্রির অপরাধে সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ডিলার ফারুক আহম্মেদকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দ করা সারগুলো পরে শ্রীরামপুর ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা হবে। সারের কৃত্রিম সংকট নিরসনে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।