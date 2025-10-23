হোম > সারা দেশ > রংপুর

বিরামপুরে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

প্রতিনিধি, বিরামপুর (দিনাজপুর) 

দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার এক নারীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তারের পর রাজু আহমেদ (৩৮) নামের যুবদল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিযুক্ত রাজু আহমেদ বিরামপুর পৌর এলাকার পূর্বপাড়ার শাহজাহান আলীর ছেলে এবং যুবদল বিরামপুর পৌর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।

বুধবার রাতে যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত বহিষ্কারাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক বলেন, বিরামপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা হয়েছে। বুধবার রাজু আহমেদকে গ্রেপ্তার করে দিনাজপুর আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক রাজুকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এর আগে গত মঙ্গলবার সকালে ওই নারীকে বাড়িতে একা পেয়ে রাজু আহমেদ ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে বিরামপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে বিরামপুর থানা-পুলিশ পৌর শহরের অবসর এলাকা থেকে রাজু আহমেদকে গ্রেপ্তার করে।

বহিষ্কারাদেশে বলা হয়েছে, নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে বিরামপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলীয় সব কার্যক্রম থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন ইতিমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। এতে আরও বলা হয়, বহিষ্কৃত নেতার কোনো ধরনের অপকর্মের দায় দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে বিরামপুর পৌর যুবদলের আহ্বায়ক তসলিম উদ্দিন মণ্ডল বলেন, ধর্ষণচেষ্টার মামলায় বিরামপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে।

