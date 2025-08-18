হোম > সারা দেশ > রংপুর

পঞ্চগড়ে সেনাবাহিনীর অভিযানে ১২ জুয়াড়ি গ্রেপ্তার

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড় পৌর এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড় পৌর এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানে ১২ জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় ২ লক্ষাধিক টাকা ও ১৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

গতকাল রোববার রাতে পৌরসভার ডোকরোপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন পঞ্চগড় সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর আদনান মোরশেদ আল হক।

১২ জনকে সদর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে এবং আজ সোমবার আদালতে তোলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চগড় পৌরসভার ডোকরোপাড়া এলাকায় বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামীম আল মামুনের বাসায় দীর্ঘদিন ধরে জুয়ার আসর বসত। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। এ সময় ২ লাখ ১৩ হাজার ৭৯০ টাকা, ৯টি বাটন ফোন ও ৪টি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ হিল জামান জানান, ১২ জুয়াড়ির বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। তাঁদের আদালতে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

