অবশেষে ভাসানী সেতুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 

মাওলানা ভাসানী সেতুর জন্য অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত মাওলানা ভাসানী সেতুর নিরাপত্তা রক্ষায় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু করা হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ।

ওসি মো. আবদুল হাকিম আজাদ বলেন, এ ক্যাম্পে মোট ১৫ জনের ফোর্স দায়িত্ব পালন করবে। জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ পুলিশ ফোর্স কাজ করবে। পাশাপাশি সেতুর যেকোনো ধরনের যন্ত্রাংশের চুরি ঠেকাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশা আল্লাহ।

এবার মাওলানা ভাসানী সেতুর রিফ্লেক্টর লাইট চুরি

এ সময় কঞ্চিবাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মো. সেলিম রেজাসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ২০ আগস্ট দুপুরে এ সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর পর থেকে দুই দফায় সেতুতে বৈদ্যুতিক তার ও রিফ্লেক্টর লাইট চুরির ঘটনা ঘটে।

