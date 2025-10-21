হোম > সারা দেশ > রংপুর

বেরোবির সমাবর্তনের তারিখ পরিবর্তন দুই কারণে

বেরোবি সংবাদদাতা

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) প্রথম সমাবর্তনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। আগামী ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্তে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ একই দিনে নির্ধারিত মর্মে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে।

এ বিষয়ে বেরোবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, ‘দুটি কারণে সমাবর্তন পেছানো হচ্ছে। প্রথমত, আমাদের শিক্ষার্থীরা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে চেয়েছিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আসতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন এবং চিঠি দিয়ে আমাদের জানিয়েছেন। আমরা শিক্ষা উপদেষ্টাকে রাজি করিয়েছি। তিনি জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে সময় দিতে চেয়েছেন।

‘দ্বিতীয়ত, যেহেতু পুরো ডিসেম্বর মাস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, সে জন্য আমরা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে তারিখটি পরিবর্তন করেছি।’

সম্পর্কিত

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের অংশ: সারজিস

জামাতার বিরুদ্ধে শাশুড়িকে ধর্ষণের মামলা

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার

গঙ্গাচড়ায় চাঁদাবাজি ও অপপ্রচারের অভিযোগে ৩৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩

শ্যামপুর সুগার মিল: ফের আটকে গেল চিনি উৎপাদন

পীরগাছায় বিএনপি নেতার ওপর হামলার জেরে সড়ক অবরোধ, চেয়ারম্যানের গাড়ি ভাঙচুর

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

১২ শিক্ষকের এক শিক্ষার্থী, তবু ফেল

তিস্তা বাঁচাতে মশাল হাতে হাজারো মানুষ

লালমনিরহাটে ট্রাকচাপায় কলেজশিক্ষক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা