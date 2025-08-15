হোম > সারা দেশ > রংপুর

বিরামপুরে ট্রাকচাপায় মা ও নবজাতক নিহত

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

মা-ছেলের লাশ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের বিরামপুরে অটোরিকশার ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে পড়ে যাওয়া কোহিনূর বেগম (২৭) ও তাঁর ছেলে রিশাত কাইফ (২ মাস) ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপর ১২টার দিকে পৌর শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কোহিনূর উপজেলার ধানঘরা এলাকার গোলাম রব্বানীর স্ত্রী। তিনি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য সহকারী পদে কর্মরত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকালে গোলাম রব্বানী তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে শ্বশুরবাড়ি পাউশগাড়া থেকে নিজ বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে বিরামপুর শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে একটি অটোরিকশার ধাক্কায় স্ত্রী ও সন্তান দিনাজপুর-গোবিন্দঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে ছিটকে পড়েন।

এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পণ্যবাহী ট্রাক তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই কোহিনূর ও তাঁর ছেলে কাইফের মৃত্যু হয়।

বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মা ও শিশুসন্তানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

