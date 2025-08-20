হোম > সারা দেশ > রংপুর

রাণীশংকৈলে ইউপি সচিবের মাদক সেবনের ছবি ভাইরাল

রাণীশংকৈল (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 

রাণীশংকৈলে ইউপি সচিবের মাদক সেবনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈলে পলাশ চন্দ্র রায় নামে এক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সচিবের মাদক সেবনের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তিনি উপজেলার হোসেনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সচিব। ভাইরাল হওয়া দুটি ছবিতে দেখা যায়, চেয়ারে বসে তিনি ফেনসিডিল সেবন করছেন। অপর ছবিতে দেখা যায়, তিনি বিছানায় বসে ফেনসিডিল সেবন করছেন।

ইউপি সচিবের এমন ছবি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সমালোচনা চলছে। ইমরান আলী নামে একজন ফেসবুকে লেখেন, এই সচিব অনেক দিন থেকেই ফেনসিডিল সেবন করেন। তাঁর চলাফেরাও তেমন লোকজনের সঙ্গে। সাব্বির নামে একজন লেখেন, ইউনিয়ন পরিষদে যেকোনো বিষয় নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি সব কাজেই টাকা চান। টাকা ছাড়া কোনো কাজ তাঁর কাছে হয় না। এ কারণেই টাকাটা তিনি বেশি নেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ইউপি সচিব পলাশ চন্দ্র রায় কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাফিউল মাজলুবিন রহমান বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

